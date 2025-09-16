Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nam chiến sĩ 'cười nhiều nhất A80' với loạt ảnh đi biển đáng yêu hết nấc

Cộng đồng trẻ

Nam chiến sĩ 'cười nhiều nhất A80' với loạt ảnh đi biển đáng yêu hết nấc

Sau những tháng ngày rèn luyện nghiêm túc và kỷ luật ở A80, hình ảnh Nguyễn Hữu Cường trong trang phục đời thường khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Trầm Phương
Vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Cường - đã có những giây phút thư giãn đáng nhớ tại biển. (Ảnh: FBNV)
Vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Hữu Cường - đã có những giây phút thư giãn đáng nhớ tại biển. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh đi biển của anh nhanh chóng "gây bão", tiếp tục ghi điểm với nụ cười tỏa nắng và phong cách trẻ trung, gần gũi. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh đi biển của anh nhanh chóng "gây bão", tiếp tục ghi điểm với nụ cười tỏa nắng và phong cách trẻ trung, gần gũi. (Ảnh: FBNV)
Không còn là hình ảnh nghiêm nghị trong quân phục, Hữu Cường diện trang phục trắng tinh khôi, kết hợp cùng chiếc khăn rằn đặc trưng, tạo nên một phong thái vừa lãng tử, vừa mang đậm nét truyền thống. (Ảnh: FBNV)
Không còn là hình ảnh nghiêm nghị trong quân phục, Hữu Cường diện trang phục trắng tinh khôi, kết hợp cùng chiếc khăn rằn đặc trưng, tạo nên một phong thái vừa lãng tử, vừa mang đậm nét truyền thống. (Ảnh: FBNV)
Sau đại lễ A80, Nguyễn Hữu Cường được cư dân mạng mệnh danh là "chiến sĩ cười nhiều nhất A80" bởi hình ảnh rạng rỡ mọi khung hình và tinh thần tích cực anh chàng lan tỏa. (Ảnh: FBNV)
Sau đại lễ A80, Nguyễn Hữu Cường được cư dân mạng mệnh danh là "chiến sĩ cười nhiều nhất A80" bởi hình ảnh rạng rỡ mọi khung hình và tinh thần tích cực anh chàng lan tỏa. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, anh chàng vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, anh chàng vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh đi biển lần này của anh như một món quà dành tặng cho những người hâm mộ đã luôn theo dõi và ủng hộ. Mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập sự tươi mới, trẻ trung, cho thấy một khía cạnh đời thường bình dị của một chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh đi biển lần này của anh như một món quà dành tặng cho những người hâm mộ đã luôn theo dõi và ủng hộ. Mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập sự tươi mới, trẻ trung, cho thấy một khía cạnh đời thường bình dị của một chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
Điều đặc biệt là trong một số khoảnh khắc được Hữu Cường đăng tải có sự xuất hiện của 2 chiến sĩ khác cũng được nhiều người biết đến sau lễ diễu binh 2/9 là Đào Văn Bình và Long Trần. (Ảnh: FBNV)
Điều đặc biệt là trong một số khoảnh khắc được Hữu Cường đăng tải có sự xuất hiện của 2 chiến sĩ khác cũng được nhiều người biết đến sau lễ diễu binh 2/9 là Đào Văn Bình và Long Trần. (Ảnh: FBNV)
Trước đó, Trung úy Hữu Cường đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội nhờ những video chia sẻ về đời sống quân ngũ giản dị, chân thực trên kênh TikTok của mình. (Ảnh: FBNV)
Trước đó, Trung úy Hữu Cường đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội nhờ những video chia sẻ về đời sống quân ngũ giản dị, chân thực trên kênh TikTok của mình. (Ảnh: FBNV)
Với phong thái thân thiện, hài hước và đặc biệt là nụ cười luôn thường trực, anh đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, giúp người dân hiểu hơn về hình ảnh người lính trong thời bình.(Ảnh: FBNV)
Với phong thái thân thiện, hài hước và đặc biệt là nụ cười luôn thường trực, anh đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, giúp người dân hiểu hơn về hình ảnh người lính trong thời bình.(Ảnh: FBNV)
Tại A80, Hữu Cường vinh dự góp mặt trong đội hình khối Danh dự 3 Quân chủng, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sự dũng cảm và tinh thần cống hiến của người lính trẻ. (Ảnh: FBNV)
Tại A80, Hữu Cường vinh dự góp mặt trong đội hình khối Danh dự 3 Quân chủng, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sự dũng cảm và tinh thần cống hiến của người lính trẻ. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#nguyễn hữu cường a80 #chiến sĩ a80 #hot boy quân nhân #nguyễn hữu cường #quân nhân #a80

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT