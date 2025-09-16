Hà Nội

'Rich kid miền Tây' Trần Huỳnh Giao cưới lại lần 2 xa hoa tựa 'cổ tích'

Cộng đồng trẻ

'Rich kid miền Tây' Trần Huỳnh Giao cưới lại lần 2 xa hoa tựa 'cổ tích'

Mới nhất, 'rich kid miền Tây' Huỳnh Giao và chồng - Huỳnh Phát bất ngờ tổ chức lễ cưới lần thứ 2 với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết.

Thiên Anh
Năm 2018, Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001) bất ngờ trở thành hiện tượng MXH, nổi lên với biệt danh "rich kid Đồng Tháp" hay "rich kid 17 tuổi" sau màn bóc giá outfit 88 triệu đồng tại sự kiện Sneaker Fest 2018. Đây là một trong những đoạn clip gây sốt thời điểm đó.
Mới nhất, Huỳnh Giao và chồng - Huỳnh Phát bất ngờ tổ chức lễ cưới lần thứ 2 với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. “Cưới lần thứ 2 nhưng cùng chú rể cùng Giao nha!” - cô nàng chia sẻ.
Được biết cặp đôi tổ chức đám cưới đầu tiên vào tháng 1/2024. Đến hiện tại - sau hơn 1 năm rưỡi kết hôn, Huỳnh Giao và Huỳnh Phát tổ chức lễ cưới lần 2 tại chính nhà hàng mà cặp đôi kinh doanh.
Theo chia sẻ của Huỳnh Giao, đây là tiệc cưới mang phong cách riêng của cô, mang tone màu đỏ.
Huỳnh Giao chuẩn bị 4 bộ váy được thiết kế riêng, mất hàng tháng trời làm việc với wedding planner, team decor, trang điểm,... để lên ý tưởng cho tất cả mọi thứ, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất.
Khi cư dân mạng hỏi về chi phí cho đám cưới này, Huỳnh Giao trả lời rằng mình sẽ kiểm tra lại và chia sẻ sau vì không thể nhớ hết được.
Hồi đầu năm 2024, đám cưới Huỳnh Giao và Huỳnh Phát cũng khiến dân mạng xuýt xoa vì độ xa hoa, hoành tráng. Riêng chi phí trang trí cho tiệc cưới này đã hơn 1 tỷ đồng.
Cũng trong dịp cặp đôi chính thức về chung nhà này, cả hai được gia đình tặng sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng để làm vốn làm ăn sau khi kết hôn.
Ngoài món quà này, Huỳnh Phát - Huỳnh Giao còn được tặng thêm 2 tỷ tiền mặt, nhiều trang sức bằng vàng và kim cương.
Về chuyện tình cảm, Huỳnh Phát và Huỳnh Giao là con của 2 gia đình kinh doanh, nhiều năm quen biết, thân thiết với nhau. Tuy nhiên cả 2 được cho đi du học nên phải đến khi học xong và về nước tham gia vào công việc của gia đình thì mới gặp lại nhau. Ảnh: FBNV
Thiên Anh
