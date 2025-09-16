Jun Vũ hóa nàng thơ mùa hè với phong cách đơn giản nhưng cuốn hút

Phong cách đời thường của Jun Vũ luôn được nhiều bạn trẻ học hỏi bởi sự tối giản nhưng vẫn tinh tế và tôn dáng, thể hiện rõ trong bộ ảnh gần đây của cô nàng.