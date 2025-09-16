Hà Nội

Jun Vũ hóa nàng thơ mùa hè với phong cách đơn giản nhưng cuốn hút

Cộng đồng trẻ

Jun Vũ hóa nàng thơ mùa hè với phong cách đơn giản nhưng cuốn hút

Phong cách đời thường của Jun Vũ luôn được nhiều bạn trẻ học hỏi bởi sự tối giản nhưng vẫn tinh tế và tôn dáng, thể hiện rõ trong bộ ảnh gần đây của cô nàng.

Trầm Phương
Sau thời gian dài dồn sức cho dự án điện ảnh mới, Jun Vũ đã có chuyến nghỉ dưỡng thư giãn, "chiêu đãi" người hâm mộ loạt ảnh check-in cực xinh. (Ảnh: IGNV)
Không cần trang phục cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn ghi điểm tuyệt đối với phong cách đơn giản mà đầy cuốn hút, phô trọn vẻ đẹp tự nhiên và vóc dáng thon gọn. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được đăng tải, Jun Vũ diện một chiếc áo hai dây họa tiết cam-vàng rực rỡ, kết hợp cùng quần ống rộng màu be và dép tông đơn giản. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của set đồ là chiếc nón lưỡi trai và kính râm màu vàng chanh, tạo nên tổng thể vừa năng động, vừa thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Cách phối đồ này không chỉ tôn lên làn da trắng sáng của cô mà còn toát lên vẻ thoải mái, rất hợp với không khí nghỉ dưỡng. (Ảnh: IGNV)
Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, nhưng thần thái của Jun Vũ vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Từ góc nghiêng khoe sống mũi cao thanh thoát đến nụ cười rạng rỡ, tất cả đều toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, tươi trẻ. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được "bão like" và những lời khen có cánh từ cư dân mạng. Nhiều người nhận xét rằng Jun Vũ ngày càng xinh đẹp và có gu thời trang tinh tế, không cần phô trương nhưng vẫn nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Thời gian gần đây, Jun Vũ hoạt động khá năng nổ khi tham gia dự án hợp tác Việt - Thái Cô dâu ma. Cùng với đó, cô cũng tham gia chương trình Sao nhập ngũ, thể hiện sự đa dạng trong các hoạt động nghệ thuật của mình. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ trên màn ảnh rộng, Jun Vũ còn là một biểu tượng thời trang với gu ăn mặc ngày càng đa dạng. Nếu trước đây, cô thường gắn liền với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính thì hiện tại, Jun Vũ không ngần ngại thử nghiệm nhiều style khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Từ những bộ cánh cá tính, năng động cho đến những thiết kế dạ hội lộng lẫy, cô luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình. (Ảnh: IGNV)
#Jun Vũ #thời trang mùa hè #phong cách đơn giản #ảnh check-in #nữ diễn viên #thời trang tự nhiên

