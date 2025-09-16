Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Pi Tiên khoe dáng hờ hững bên suối 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn

Thả nhẹ tấm hình tạo dáng bên suối, nữ streamer Pi Tiên khiến fan không thể rời mắt với thấn thái gợi cảm, cuốn hút.

Trầm Phương
Pi Tiên, tên thật là Trần Thị Mỹ Tiên, là một hot girl, streamer và cosplayer nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Cô nàng gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và đặc biệt là thân hình nóng bỏng. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt, Pi Tiên sở hữu vòng 1 cực khủng - điều đã làm nên thương hiệu của cô nàng trong cộng đồng cosplay cũng như giới stream.(Ảnh: FBNV)
Mới đây, nữ streamer đã "chiêu đãi" người hâm mộ với loạt ảnh check-in bên suối cạn cực gợi cảm. Cô diện một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt với họa tiết hoa lá nhỏ nhắn, khoác hờ bên ngoài là chiếc cardigan trắng mỏng. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn đặc biệt chính là bông hoa hồng cài duyên dáng trên mái tóc đen nhánh, tạo nên một tổng thể vừa dịu dàng, ngọt ngào. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của "Pi Tiên" đều toát lên vẻ đẹp mơ màng, khiến người xem không khỏi xao xuyến. (Ảnh: FBNV)
Ngay sau khi những bức ảnh này được đăng tải, dân mạng đã dành không ngớt lời khen ngợi cho nhan sắc "kẹo ngọt" và thần thái cuốn hút của "Pi Tiên". (Ảnh: FBNV)
Nhiều người còn ví cô như "tiên nữ giáng trần" hay "nàng thơ giữa đời thực". (Ảnh: FBNV)
Thời gian gần đây, Pi Tiên ít khi lên sóng livestream khiến người hâm mộ "nhung nhớ". Ở phần bình luận bài đăng, cô nàng cũng tiết lộ lý do không livestream game là bởi mới bị mất tài khoản game nên đang khá "nản". (Ảnh: FBNV)
Nổi danh với ngoại hình gợi cảm, Pi Tiên khiến người xem khó rời mắt bởi vóc dáng nóng bỏng với vòng 1 ngoại cỡ. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng thường xuyên "chiêu đãi" fan những màn biến hình chất lượng. Dù là diện đồ kín đáo hay trang phục cắt xẻ táo bạo, nữ streamer đều không thể giấu giếm tâm hồn cực khủng của mình. (Ảnh: FBNV)
Cũng chính vì phong cách gợi cảm mà mình theo đuổi, Pi Tiên cũng không ít lần gặp các bình luận khiếm nhã hay những lời gạ gẫm. (Ảnh: FBNV)
#Pi Tiên #streamer #cosplayer #nhan sắc pi tiên #pi tiên khoe dáng bên suối #hot girl

