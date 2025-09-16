Hà Nội

Cường Đô La 'dở khóc dở cười' với màn trang trí xế hộp của hai nhóc tỳ

Cộng đồng trẻ

Cường Đô La 'dở khóc dở cười' với màn trang trí xế hộp của hai nhóc tỳ

Mới đây, Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đô La đăng tải thành quả "độ xế hộp" tại gia được cô cũng hai nhóc tỳ thực hiện, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Trầm Phương
Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe đắt giá, nhưng mới đây, anh đã phải chứng kiến chiếc Toyota 86 yêu thích của mình trở thành "sản phẩm nghệ thuật" độc đáo dưới bàn tay của hai nhóc tỳ Suchin và Sutin cùng bà xã của mình. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Tất cả bắt nguồn từ loạt hình ảnh đầy đáng yêu mà Đàm Thu Trang đăng tải trên trang cá nhân. Bà xã Cường Đô la đã khoe loạt khoảnh khắc ghi lại cảnh hai con ngồi trên chiếc xế hộp dán đầy sticker. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Đàm Thu Trang tiết lộ trên trang cá nhân: “Mẹ chỉ để đây và không nói gì nhiều đâu nha ba. Cảm ơn 2 bạn nhỏ luôn đồng hành cùng mẹ trong mọi tình huống. P/s: Dán sticker là có sự hỗ trợ của mẹ chứ không phải riêng 2 em bé dán nha cô chú. Đã dán xe ba thì cũng phải dán sao cho ba còn lái ra đường nữa chứ”. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Được biết chiếc xe được Suchin - Sutin decor lại là mẫu xe thể thao đến từ Nhật Bản Toyota 86 đời 2017. Chiếc xe thuộc bản facelift thế hệ đầu tiên với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay tại Việt Nam. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Dù chiếc xe là mẫu thể thao hiếm, Cường Đô la không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, anh chỉ biết "dở khóc dở cười" khi chứng kiến "tác phẩm" của các con. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Anh gửi lời yêu thương và cảm ơn 2 nhóc tì: “Ôi về nhà trễ có tí thôi mà. Baba yêu em, cảm ơn 2 cục thúi của baba”. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Loạt tương tác đáng yêu của Cường Đô La phía dưới bài đăng khiến nhiều người vô cùng thích thú. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Ở phần bình luận, cư dân mạng cũng để lại nhiều ý kiến khác nhau. Có người xót xe giùm Cường Đô La, có người lại khẳng định nhờ vậy mà có chiếc xe bản limited. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Cường Đô La và Đàm Thu Trang kỷ niệm sáu năm ngày cưới hôm 28/7. Trên trang cá nhân, cặp đôi thoải mái chia sẻ hình ảnh sinh hoạt đời thường. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Nhiều năm qua, Đàm Thu Trang rút lui khỏi hoạt động giải trí, chủ yếu dành thời gian chăm lo tổ ấm nhỏ. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)
Trầm Phương
