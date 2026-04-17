Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Doanh số sedan cỡ C tại Việt Nam giảm mạnh, chỉ Mazda3 tăng trưởng

Sức mua sedan cỡ C tăng nhẹ trong tháng 3, tuy nhiên kết quả quý I/2026 vẫn giảm mạnh, cho thấy phân khúc này đang dần mất lợi thế trước xe gầm cao.

Nguyễn Thảo
Video: Chênh 10 triệu đồng, Mazda3 Luxury hay Honda City RS mới.

Doanh số xe sedan hạng C tại Việt Nam ghi nhận dấu hiệu khởi sắc trở lại trong tháng 3 sau khi rơi xuống mức thấp ở tháng liền trước. Dù vậy, tính chung ba tháng đầu năm, sức tiêu thụ của toàn phân khúc vẫn suy giảm rõ rệt so với cùng kỳ các năm gần đây, cho thấy xu hướng "lép vế" dần của sedan trước làn sóng SUV và crossover.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, tổng lượng xe sedan cỡ C bán ra đạt 494 chiếc, tăng đáng kể so với 270 chiếc của tháng 2. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa vượt qua mức 557 xe của tháng 1, cho thấy đà hồi phục chưa thật sự mạnh mẽ. Diễn biến này phản ánh nhu cầu mua sắm đã cải thiện sau giai đoạn trầm lắng đầu năm, nhưng thị trường vẫn thiếu động lực để bứt phá.

Mazda3 tiếp tục là mẫu xe chiếm ưu thế lớn. Riêng tháng 3, mẫu xe này đạt doanh số 305 chiếc. Tính chung quý I/2026, Mazda3 bán được 914 xe, chiếm tỷ trọng áp đảo trong toàn phân khúc. Kết quả này giúp mẫu sedan của Mazda duy trì vị thế chủ lực, gần như "gánh" phần lớn doanh số của nhóm xe hạng C.

Honda Civic với 148 xe bán ra trong tháng 3. Nhờ mức tăng này, tổng doanh số của mẫu xe Nhật Bản trong quý I đạt 267 chiếc.

Xếp sau là Honda Civic với 148 xe bán ra trong tháng 3. Nhờ mức tăng này, tổng doanh số của mẫu xe Nhật Bản trong quý I đạt 267 chiếc. Trước đó, Civic từng giảm mạnh xuống 31 xe trong tháng 2, vì vậy kết quả tháng 3 cho thấy sự phục hồi đáng chú ý và tín hiệu tích cực từ thị trường.

Hyundai Elantra đứng ở vị trí thứ ba với 38 xe bán ra trong tháng 3, nâng tổng doanh số ba tháng đầu năm lên 127 chiếc. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis tiếp tục có kết quả khá khiêm tốn, chỉ đạt 5 xe trong tháng 3 và cộng dồn 15 xe sau quý I. Trong khi đó, Kia K3 không còn công bố số liệu bán hàng kể từ đầu năm 2026, khiến bức tranh thị trường trở nên kém sôi động hơn.

Hyundai Elantra đứng ở vị trí thứ ba với 38 xe bán ra trong tháng 3, nâng tổng doanh số ba tháng đầu năm lên 127 chiếc.

Cộng dồn ba tháng đầu năm 2026, lượng tiêu thụ của toàn bộ phân khúc sedan hạng C đạt 1.321 xe. So với quý I/2025 (1.614 xe), mức sụt giảm là 18,2%. Nếu đặt cạnh kết quả 2.302 xe của quý I/2024, mức giảm lên tới 42,6%, cho thấy xu hướng đi xuống đã kéo dài trong nhiều năm liên tiếp. Lưu ý, số liệu của Kia K3 chỉ được tính đến hết năm 2025 trở về trước.

Diễn biến này phần nào phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn của người tiêu dùng. Các dòng xe gầm cao như SUV và CUV ngày càng được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, không gian sử dụng rộng rãi và khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện vận hành. Đồng thời, những mẫu sedan hạng B với mức giá "mềm" hơn cũng đang thu hút một lượng lớn khách hàng, tạo áp lực không nhỏ lên phân khúc hạng C.

Bức tranh thị trường cũng cho thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa các sản phẩm. Mazda3 gần như chiếm phần lớn doanh số, trong khi các mẫu xe còn lại chỉ đóng góp tỷ trọng nhỏ với lượng tiêu thụ khá khiêm tốn.

Mặc dù kết quả bán hàng tháng 3 cho thấy tín hiệu tích cực hơn so với tháng trước, nhưng tính chung cả quý I, xu hướng giảm vẫn là chủ đạo. Nếu các hãng xe không sớm có điều chỉnh về sản phẩm cũng như chiến lược tiếp cận thị trường, sức hấp dẫn của sedan hạng C nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy yếu trong thời gian tới.

#sedan cỡ C tại Việt Nam giảm mạnh #chỉ Mazda3 tăng trưởng #Doanh số sedan cỡ C tại Việt Nam #sedan cỡ C #Mazda3 #thị trường Việt Nam

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Mazda3 một mình "gánh team" sedan cỡ C đầu năm 2026

Dù rơi vào giai đoạn mua sắm trước Tết, phân khúc sedan cỡ C tháng 1/2026 vẫn ghi nhận sức mua kém, cho thấy xu hướng thu hẹp ngày càng rõ nét của dòng sedan.

Video: Chênh 10 triệu đồng, chọn Mazda 3 Luxury hay Honda City RS.

Tháng 1/2026 thường được xem là cao điểm mua xe, khi người tiêu dùng tranh thủ sắm phương tiện mới trước kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phân khúc sedan cỡ C lại không tận dụng được lợi thế mùa vụ này.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mẫu xe sedan Mazda3 có thể bị "khai tử", nhường chỗ cho Mazda3e?

Nhiều tín hiệu gần đây cho thấy mẫu xe sedan Mazda3 trong tương lai có thể được thay thế bằng phiên bản chạy điện mang tên Mazda3e, sản xuất tại Trung Quốc.

Thông tin Mazda3 có thể bị "khai tử", nhường chỗ cho Mazda3e được củng cố từ các hồ sơ đăng ký bản quyền thương hiệu “Mazda3e” tại Úc, Anh và châu Âu. Mẫu xe mới được cho là sẽ dùng chung khung gầm với mẫu sedan điện Deepal L06 vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc.
Đây không phải là lần đầu Mazda hợp tác với Deepal: tại một số thị trường như châu Âu và Úc, mẫu Mazda6 cũng đã được thay thế bằng một phiên bản điện hóa mang tên Mazda6e – thực chất là mẫu xe Deepal EZ-6 với logo Mazda.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Xe Mazda3 2025 tại Mỹ bị kiện vì thiếu loa

Mẫu xe Mazda3 2025 mới đây đã bị kiện tại Mỹ vì tem xe quảng cáo sai hệ thống âm thanh 8 loa và radio HD, trong khi thực tế chỉ có 6 loa và radio thường.

Video: Xem chi tiết Mazda3 2025 thế hệ mới.

Mazda đang đối mặt với một vụ kiện tập thể tại bang Illinois (Mỹ) liên quan đến mẫu Mazda3 2025, khi nhiều khách hàng phát hiện hệ thống âm thanh trên xe không đúng như thông tin được in trên tem xe. Cụ thể, một số phiên bản Mazda3 2.5L được quảng cáo là trang bị hệ thống âm thanh nâng cấp với 8 loa và radio HD. Tuy nhiên, người dùng thực tế chỉ nhận được hệ thống 6 loa tiêu chuẩn cùng radio thông thường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới