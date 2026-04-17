Doanh số sedan cỡ C tại Việt Nam giảm mạnh, chỉ Mazda3 tăng trưởng

Sức mua sedan cỡ C tăng nhẹ trong tháng 3, tuy nhiên kết quả quý I/2026 vẫn giảm mạnh, cho thấy phân khúc này đang dần mất lợi thế trước xe gầm cao.

Doanh số xe sedan hạng C tại Việt Nam ghi nhận dấu hiệu khởi sắc trở lại trong tháng 3 sau khi rơi xuống mức thấp ở tháng liền trước. Dù vậy, tính chung ba tháng đầu năm, sức tiêu thụ của toàn phân khúc vẫn suy giảm rõ rệt so với cùng kỳ các năm gần đây, cho thấy xu hướng "lép vế" dần của sedan trước làn sóng SUV và crossover.

Doanh số sedan hạng C tại Việt Nam giảm mạnh, chỉ Mazda3 tăng trưởng.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, tổng lượng xe sedan cỡ C bán ra đạt 494 chiếc, tăng đáng kể so với 270 chiếc của tháng 2. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa vượt qua mức 557 xe của tháng 1, cho thấy đà hồi phục chưa thật sự mạnh mẽ. Diễn biến này phản ánh nhu cầu mua sắm đã cải thiện sau giai đoạn trầm lắng đầu năm, nhưng thị trường vẫn thiếu động lực để bứt phá.

Mazda3 tiếp tục là mẫu xe chiếm ưu thế lớn. Riêng tháng 3, mẫu xe này đạt doanh số 305 chiếc. Tính chung quý I/2026, Mazda3 bán được 914 xe, chiếm tỷ trọng áp đảo trong toàn phân khúc. Kết quả này giúp mẫu sedan của Mazda duy trì vị thế chủ lực, gần như "gánh" phần lớn doanh số của nhóm xe hạng C.

Honda Civic với 148 xe bán ra trong tháng 3. Nhờ mức tăng này, tổng doanh số của mẫu xe Nhật Bản trong quý I đạt 267 chiếc.

Xếp sau là Honda Civic với 148 xe bán ra trong tháng 3. Nhờ mức tăng này, tổng doanh số của mẫu xe Nhật Bản trong quý I đạt 267 chiếc. Trước đó, Civic từng giảm mạnh xuống 31 xe trong tháng 2, vì vậy kết quả tháng 3 cho thấy sự phục hồi đáng chú ý và tín hiệu tích cực từ thị trường.

Hyundai Elantra đứng ở vị trí thứ ba với 38 xe bán ra trong tháng 3, nâng tổng doanh số ba tháng đầu năm lên 127 chiếc. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis tiếp tục có kết quả khá khiêm tốn, chỉ đạt 5 xe trong tháng 3 và cộng dồn 15 xe sau quý I. Trong khi đó, Kia K3 không còn công bố số liệu bán hàng kể từ đầu năm 2026, khiến bức tranh thị trường trở nên kém sôi động hơn.

Hyundai Elantra đứng ở vị trí thứ ba với 38 xe bán ra trong tháng 3, nâng tổng doanh số ba tháng đầu năm lên 127 chiếc.

Cộng dồn ba tháng đầu năm 2026, lượng tiêu thụ của toàn bộ phân khúc sedan hạng C đạt 1.321 xe. So với quý I/2025 (1.614 xe), mức sụt giảm là 18,2%. Nếu đặt cạnh kết quả 2.302 xe của quý I/2024, mức giảm lên tới 42,6%, cho thấy xu hướng đi xuống đã kéo dài trong nhiều năm liên tiếp. Lưu ý, số liệu của Kia K3 chỉ được tính đến hết năm 2025 trở về trước.

Diễn biến này phần nào phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn của người tiêu dùng. Các dòng xe gầm cao như SUV và CUV ngày càng được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, không gian sử dụng rộng rãi và khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện vận hành. Đồng thời, những mẫu sedan hạng B với mức giá "mềm" hơn cũng đang thu hút một lượng lớn khách hàng, tạo áp lực không nhỏ lên phân khúc hạng C.