Giá bán khởi điểm của mẫu xe Mazda CX-3 tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2026 rẻ hơn phần lớn các đối thủ trong cùng phân khúc SUV cỡ B.

Video: Giới thiệu Mazda CX-3 thế hệ mới tại Việt Nam.

Cuộc đua doanh số trong những tháng cuối năm của thị trường ôtô Việt Nam đang dần trở nên sôi động và Mazda đương nhiên không thể nằm ngoài cuộc. Trong tháng 9/2026 này, Mazda tiếp tục áp dụng chương trình khuyến mãi chính hãng cho hàng loạt mẫu xe của mình.

Mẫu xe Mazda có mức ưu đãi cao nhất trong tháng này chính là "gà đẻ trứng vàng" CX-5. Cụ thể, trong tháng 9/2026, Mazda một lần nữa giảm giá 69 triệu đồng cho mẫu xe bán chạy nhất của mình, đưa giá khởi điểm của CX-5 xuống còn 671 triệu. Với giá bán sau ưu đãi này, khách hàng chỉ cần trả trước từ 149 triệu đồng để sở hữu CX-5.

Mazda CX-3 tại Việt Nam giảm giá chạm đáy, chỉ còn 489 triệu đồng.

Tiếp theo đó là Mazda CX-8 với mức ưu đãi 60 triệu đồng. Nhờ đó, khách hàng chỉ cần bỏ ra số tiền từ 889 triệu đồng để mua mẫu SUV hạng D này. Mazda CX-8 vẫn tiếp tục giữ vững vị thế là mẫu SUV hạng D có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc.

Ở nhóm SUV đô thị, Mazda CX-30 được hãng giảm giá 47 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của mẫu SUV cỡ B này chỉ còn 652 triệu đồng.

Tương tự như vậy, người anh em của CX-30 là CX-3 cũng có chương trình ưu đãi chính hãng trong tháng 9/2026 với mức 35 triệu đồng.

Tương tự như vậy, người anh em của CX-30 là CX-3 cũng có chương trình ưu đãi chính hãng trong tháng 9/2026 với mức 35 triệu đồng. Ưu đãi này đưa giá bán khởi điểm của Mazda CX-3 xuống còn 489 triệu đồng, rẻ hơn phần lớn các đối thủ trong cùng phân khúc SUV cỡ B. Thậm chí, CX-3 còn rẻ hơn cả một số mẫu SUV hạng A đang bán ở Việt Nam như Hyundai Venue, Suzuki Fronx hay Kia Sonet.

Trong khi đó, Mazda2 có giá sau ưu đãi chỉ từ 394 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với một số đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City. Con số tương ứng của Mazda3 là 559 triệu đồng, tương đương mức giảm 50 triệu đồng.

Ngoài những mẫu xe phổ thông quen thuộc, Mazda còn giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp, được định vị Japanese Premium tại Việt Nam là CX-60, CX-90 và MX-5.

Ngoài những mẫu xe phổ thông quen thuộc kể trên, cách đây không lâu, Mazda còn giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp hơn, được định vị Japanese Premium tại Việt Nam, đó là CX-60, CX-90 và MX-5.

Các mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có giá trên 1 tỷ đồng. Theo Mazda Việt Nam, sau khi bàn giao những lô xe đầu tiên, hãng đang chuẩn bị giao xe đợt thứ hai đến khách hàng. Điều này cho thấy sự đón nhận tích cực của thị trường đối với các sản phẩm cao cấp thế hệ mới của Mazda.