Nghiên cứu mới tiết lộ hơn 90% máy lọc không khí chưa được kiểm nghiệm trên người, khiến tác dụng chống virus và độ an toàn trở thành câu hỏi lớn.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Annals of Internal Medicine cho thấy gần như toàn bộ máy lọc không khí được quảng cáo có khả năng diệt virus hay vi khuẩn chưa trải qua kiểm nghiệm thực tế trên người, trong số gần 700 công trình khoa học chỉ khoảng 8% thực hiện trong môi trường sống có người, còn lại hơn 90 % thí nghiệm chỉ diễn ra trong phòng kín hoặc trên động vật - khoảng cách này làm dấy lên nghi vấn liệu máy lọc không khí có thực sự hiệu quả hay chỉ là chiêu tiếp thị.

Các công nghệ phổ biến như lọc HEPA, đèn cực tím, hay thông gió đặc biệt vốn được kỳ vọng ngăn mầm bệnh nhưng thiếu bằng chứng thực tế để đảm bảo khả năng bảo vệ, đặc biệt khi virus đường hô hấp như cúm hay COVID-19 vẫn lây lan mạnh ngay cả trong không gian kín.

Tờ The Hindu, studyfinds.org và medscape viết rằng: Trong 44 nghiên cứu về oxy hóa quang xúc tác, chỉ có 1 thử nghiệm trên người; với công nghệ plasma thì hoàn toàn không có, còn bộ lọc nano cũng rơi vào tình trạng tương tự, thiếu dữ liệu thực tế. Ngoài ra, nhiều thiết bị có thể sinh ra chất phụ độc hại như ozone, formaldehyde (chất có trong các thủ tục bảo vệ thi thể) hay gốc hydroxyl, nhưng chỉ 14 trên 112 nghiên cứu đánh giá mức độ này - một con số quá ít so với chuẩn kiểm nghiệm khắt khe của ngành dược.

Thậm chí, việc chỉ đo nồng độ bụi mịn hay lượng vi khuẩn giảm không đủ để khẳng định máy lọc giúp ngăn ngừa lây nhiễm, vì vậy giới chuyên gia vẫn dè dặt khi nói đến mức độ bảo vệ thật sự. Điều đó đồng nghĩa người tiêu dùng nên thận trọng, bởi những sản phẩm được quảng cáo là “lọc không khí hiệu quả” hay “máy lọc an toàn” thực chất vẫn tiềm ẩn nhiều điều chưa rõ ràng.