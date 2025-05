Máy bay chở 199 hành khách không có người lái suốt 10 phút

Cơ trưởng 43 tuổi đã rời ghế lái để đi vào phòng vệ sinh. Anh nói rằng cơ phó, 38 tuổi, khi đó vẫn ổn và tỉnh táo. Khoảng 8 phút sau, cơ trưởng quay lại nhưng không thể vào được buồng lái dù đã nhập mã truy cập cửa an ninh, anh liên lạc vào buồng lái nhưng bất thành.

An An (Theo IT)