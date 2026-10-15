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Kho tri thức

Mặt nạ vàng hơn 3.000 năm tuổi: Báu vật truyền đời của vương quốc Thục cổ

Được tìm thấy dưới lòng đất Thành Đô, chiếc mặt nạ vàng kỳ lạ đã hé lộ một nền văn minh cổ đại từng phát triển rực rỡ ở Tây Nam Trung Quốc.

Thanh Bình (tổng hợp)

Được phát hiện tại di chỉ Kim Sa (Jinsha), thuộc thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, chiếc mặt nạ vàng là một trong những hiện vật nổi bật của nền văn hóa Thục cổ. Di chỉ này có niên đại khoảng thế kỷ XII–VII trước Công nguyên, từng là trung tâm quan trọng của vương quốc Thục và có mối liên hệ văn hóa với di chỉ Tam Tinh Đôi (Sanxingdui).

Chiếc mặt nạ gây ấn tượng bởi khuôn mặt gần vuông, trán phẳng, đôi mắt lớn, sống mũi cao, miệng hé mở và hai tai hơi vểnh ra hai bên. Được chế tác từ vàng dát mỏng, hiện vật có kích thước khoảng 20,5 cm dài và 10,4 cm rộng, với phần tạo hình gương mặt được xử lý tinh xảo. Những đường nét ấy khiến chiếc mặt nạ vừa mang vẻ uy nghi, vừa tạo cảm giác như đang nhìn vào một gương mặt không hoàn toàn thuộc về thế giới con người.

Ảnh: Wikimedia Commons

Mục đích chính xác của chiếc mặt nạ vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Nó có thể liên quan đến nghi lễ tôn giáo, quyền lực của tầng lớp cai trị hoặc việc thể hiện hình tượng nhân vật được thần thánh hóa. Tuy nhiên, không nên khẳng định rằng nó chắc chắn được đeo trong đời sống thường ngày hay dùng để che mặt người chết, bởi bằng chứng khảo cổ hiện chưa đủ để kết luận dứt khoát.

Sự bí ẩn càng trở nên hấp dẫn khi đặt hiện vật Kim Sa bên cạnh những chiếc mặt nạ đồng có đôi mắt lồi, tai lớn và gương mặt khác thường được tìm thấy tại Tam Tinh Đôi. Các hiện vật cho thấy cư dân Thục cổ sở hữu kỹ thuật luyện kim và quan niệm nghệ thuật rất riêng, khác biệt đáng kể với hình dung phổ biến về các nền văn minh cổ đại ở lưu vực Hoàng Hà. Những món đồ bằng vàng, ngọc và đồng còn phản ánh một xã hội có tổ chức, nghi lễ phức tạp và mạng lưới giao lưu văn hóa rộng lớn.

Chiếc mặt nạ Kim Sa không chứng minh sự tồn tại của một nền văn minh ngoài Trái Đất hay một chủng người bí ẩn. Giá trị thực sự của nó nằm ở câu hỏi mà khảo cổ học vẫn đang tìm lời giải: người Thục cổ đã nhìn nhận thần linh, quyền lực và chính con người như thế nào?

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#Văn hóa Thục cổ #Di chỉ Kim Sa #Mặt nạ vàng cổ #Tây Nam Trung Quốc #Khảo cổ học

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