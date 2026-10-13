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Kho tri thức

Bức tượng Hy Lạp cổ đại có đôi mắt như người thật làm giới khảo cổ kinh ngạc

Giữa vô số tượng đồng Hy Lạp cổ đại đã thất lạc, một chàng đánh xe vẫn đứng lặng lẽ sau hơn 2.400 năm, với ánh mắt "có hồn" như thể đang sống.

Thanh Bình (tổng hợp)

Được tìm thấy năm 1896 tại Delphi, Hy Lạp, Tượng người đánh xe Delphi (Charioteer of Delphi) là một trong những tác phẩm điêu khắc bằng đồng cổ đại được bảo tồn tốt nhất. Bức tượng cao khoảng 1,82 m, được tạo tác vào khoảng năm 478–474 trước Công nguyên, hiện trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ Delphi. Hiện vật từng thuộc một nhóm tượng lớn gồm người đánh xe, cỗ xe và những con ngựa, nhưng ngày nay những cỗ xe và những con ngựa chỉ còn lại các mảnh vỡ.

Ảnh: athens24.com

Tác phẩm ban đầu được dựng tại thánh địa Apollo ở Delphi để kỷ niệm chiến thắng trong cuộc đua xe ngựa tại Đại hội Pythia — một lễ hội thể thao và tôn giáo quan trọng của thế giới Hy Lạp cổ. Người dâng tượng là Polyzalos, nhà cai trị thành Gela ở Sicily. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn tranh luận liệu chiến thắng được tôn vinh là của chính ông hay của người anh em Hieron.

Ảnh: ge.rua.gr

Điều khiến bức tượng trở nên đặc biệt là vẻ bình thản của người đánh xe. Không có dáng đứng phô trương hay cử chỉ ăn mừng cuồng nhiệt; chàng trai đứng thẳng, đầu hơi xoay sang một bên, hai tay từng nắm dây cương. Chiếc áo dài xếp nếp mềm mại tương phản với tư thế nghiêm trang, tạo cảm giác vừa tự nhiên vừa trang trọng. Đây là đặc trưng của phong cách “nghiêm cẩn” trong nghệ thuật Hy Lạp đầu thời Cổ điển, giai đoạn chuyển tiếp từ những hình thể cách điệu sang cách thể hiện con người sống động hơn.

Những chi tiết nhỏ càng cho thấy trình độ của nghệ nhân: đôi mắt được tạo từ các vật liệu khác màu, đôi môi có lớp đồng đỏ và những chi tiết kim loại khác làm nổi bật gương mặt. Bức tượng không chỉ là một khối đồng đơn sắc, mà là tác phẩm kết hợp nhiều vật liệu để tạo hiệu ứng gần với cơ thể thật. Danh tính nghệ nhân vẫn chưa được xác định chắc chắn, dù một số giả thuyết liên hệ tác phẩm với nhà điêu khắc Pythagoras xứ Rhegion.

Ảnh: Wikimedia Commons

Có lẽ bức tượng đã bị chôn vùi sau trận động đất vào thế kỷ IV trước Công nguyên, thường được liên hệ với sự phá hủy thánh địa năm 373 trước Công nguyên. Hơn hai thiên niên kỷ sau, các cuộc khai quật của Trường Khảo cổ Pháp tại Athens đưa nó trở lại ánh sáng. Việc phần lớn bức tượng vẫn còn nguyên vẹn càng đáng kinh ngạc khi nhiều tác phẩm đồng cổ đại khác bị nấu chảy để tái sử dụng kim loại.

Ngày nay, người đánh xe Delphi không chỉ gợi nhớ chiến thắng trên đường đua cổ đại. Ánh mắt bình tĩnh và dáng đứng tiết chế của chàng trai còn cho thấy người Hy Lạp từng tìm kiếm vẻ đẹp trong sự tự chủ — một chiến thắng không nhất thiết phải được thể hiện bằng tiếng reo hò, mà đôi khi chỉ cần một dáng đứng lặng im.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Tượng người đánh xe Delphi #Điêu khắc Hy Lạp cổ đại #Thánh địa Delphi #Nghệ thuật Hy Lạp cổ điển #Khảo cổ Hy Lạp

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