Mắt kêu cứu khi làm việc online quá lâu

Tiếp xúc liên tục với màn hình gây cận thị, nhức đầu, rối loạn giấc ngủ và hội chứng thị giác máy tính, ảnh hưởng hiệu quả công việc và đời sống.

Trong thời đại công nghệ số, làm việc online đã trở thành thói quen phổ biến, đặc biệt là với nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, việc tiếp xúc lâu với màn hình máy tính, điện thoại hay máy tính bảng không chỉ ảnh hưởng đến năng suất làm việc mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe mắt.

Mỏi mắt, khô mắt

Làm việc liên tục trước màn hình khiến mắt phải điều tiết liên tục, dẫn đến tình trạng mỏi mắt, nhức mắt, thậm chí chảy nước mắt. Bên cạnh đó, khi tập trung vào màn hình, tần suất chớp mắt giảm, gây khô mắt, cảm giác cộm, ngứa, khó chịu. Nếu kéo dài, hiện tượng này có thể dẫn đến viêm giác mạc hoặc các bệnh lý bề mặt mắt khác.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Giảm thị lực tạm thời hoặc dài hạn

Nhìn màn hình trong thời gian dài khiến mắt phải điều chỉnh liên tục để nhìn rõ các chi tiết nhỏ, dẫn đến hiện tượng nhòe mắt, khó tập trung. Ở một số người, việc này có thể dẫn đến cận thị tiến triển nhanh, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Nhức đầu, căng thẳng

Làm việc online kéo dài còn gây nhức đầu do mắt phải căng quá mức, kèm theo cảm giác mệt mỏi, buồn nôn hoặc chóng mặt. Triệu chứng này thường xuất hiện vào cuối ngày làm việc hoặc sau những khoảng thời gian dài tập trung trước màn hình.

Rối loạn giấc ngủ

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình thiết bị điện tử có thể ức chế quá trình sản xuất melatonin – hormone điều chỉnh giấc ngủ. Việc làm việc online liên tục vào buổi tối không chỉ làm mắt mệt mỏi mà còn gây rối loạn nhịp sinh học, khó ngủ, giấc ngủ không sâu, từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể.

Nguy cơ bệnh lý mắt lâu dài

Nếu không chăm sóc đúng cách, làm việc online kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể sớm. Những bệnh lý này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhìn và chất lượng cuộc sống về lâu dài.

Nhìn mờ do điều tiết quá mức

Khi mắt phải tập trung quá lâu vào màn hình gần, cơ điều tiết của mắt (cơ vùng thủy tinh thể) căng thẳng liên tục. Điều này dẫn đến hiện tượng nhìn mờ tạm thời hoặc khó chuyển tiêu điểm từ gần ra xa, làm mắt nhanh chóng mỏi và giảm khả năng quan sát chi tiết.

Tăng nguy cơ cận thị tiến triển

Đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên, việc dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử sẽ tăng tốc độ phát triển cận thị, có thể dẫn đến cận thị nặng và ảnh hưởng lâu dài tới thị lực.

Hội chứng thị giác máy tính

Làm việc lâu trước màn hình có thể gây hội chứng thị giác máy tính, bao gồm các triệu chứng như mờ mắt, nhức mắt, đau cổ vai gáy, mệt mỏi, khô mắt và nhạy cảm với ánh sáng. CVS không chỉ làm giảm hiệu quả làm việc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài nếu không được kiểm soát.

Biện pháp phòng ngừa

Tuân thủ quy tắc 20-20-20: Mỗi 20 phút nhìn màn hình, hãy nhìn ra xa ít nhất 20 feet (khoảng 6 m) trong 20 giây để mắt được nghỉ ngơi.

Điều chỉnh ánh sáng: Tránh ánh sáng chói, màn hình quá sáng hoặc quá tối, giữ khoảng cách phù hợp với màn hình (khoảng 50–70 cm).

Chớp mắt thường xuyên và sử dụng nước mắt nhân tạo nếu mắt khô.

Kiểm tra mắt định kỳ ít nhất 6–12 tháng một lần, đặc biệt với trẻ em và người làm việc lâu trước màn hình.

Tập thể dục cho mắt bằng cách đảo mắt, nhắm mắt hoặc massage nhẹ nhàng để giảm căng thẳng cơ mắt.

Làm việc online kéo dài tuy tiện lợi nhưng để lại nhiều hậu quả cho thị lực, từ mỏi mắt, khô mắt đến nguy cơ bệnh lý mắt nghiêm trọng. Vì vậy, việc chủ động nghỉ ngơi, bảo vệ mắt và thực hiện các biện pháp phòng ngừa là cần thiết để duy trì sức khỏe đôi mắt và nâng cao hiệu quả công việc.