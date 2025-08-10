10 mẹo giúp mắt luôn khỏe khi làm việc với thiết bị số

Mỏi mắt do dùng thiết bị số quá nhiều đang ngày càng phổ biến. Một vài thói quen đơn giản có thể giúp bạn giảm mỏi và bảo vệ đôi mắt hiệu quả.

Trong thời đại công nghệ, việc tiếp xúc liên tục với máy tính, điện thoại hay máy tính bảng khiến tình trạng mỏi mắt ngày càng phổ biến. Tuy không nguy hiểm tức thì, nhưng nếu kéo dài, có thể gây suy giảm thị lực và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Mỏi mắt do thiết bị số không còn là chuyện của riêng dân văn phòng, mà đang trở thành vấn đề sức khỏe phổ biến ở mọi lứa tuổi. May mắn là, chỉ với một vài điều chỉnh nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ đôi mắt của mình.

Cách giảm mỏi mắt khi dùng thiết bị số

Áp dụng quy tắc 20-20-20

Quy tắc này rất đơn giản: Cứ sau 20 phút nhìn màn hình, hãy nhìn ra xa 20 feet (khoảng 6 mét) trong 20 giây. Điều này giúp mắt có thời gian nghỉ ngơi, điều tiết lại và tránh bị căng thẳng quá mức.

Điều chỉnh ánh sáng môi trường và màn hình

Tránh làm việc trong phòng quá tối hoặc có ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào màn hình. Nên dùng đèn bàn có ánh sáng vàng nhẹ hoặc trung tính, hạn chế ánh sáng xanh từ màn hình. Bạn cũng nên tăng độ tương phản, giảm độ sáng của màn hình cho phù hợp với môi trường xung quanh.

Chớp mắt thường xuyên và dùng nước nhỏ mắt nếu cần

Khi tập trung làm việc, chúng ta thường quên chớp mắt, khiến mắt bị khô và dễ mỏi. Cố gắng chớp mắt thường xuyên hơn và sử dụng nước nhỏ mắt dưỡng ẩm nếu cảm thấy khô rát.

Giữ khoảng cách hợp lý với màn hình

Mắt nên cách màn hình máy tính khoảng 50-70cm và đặt ngang tầm mắt hoặc hơi thấp hơn. Đối với điện thoại và máy tính bảng, không nên đưa quá sát mặt — giữ ở khoảng cách 30-40cm sẽ tốt hơn cho mắt.

Điều chỉnh cỡ chữ và độ phân giải

Chữ quá nhỏ hoặc hình ảnh mờ có thể khiến bạn phải nheo mắt, gây căng cơ mắt. Tăng kích thước chữ và chọn độ phân giải cao để nội dung hiển thị rõ ràng hơn, giúp mắt dễ chịu hơn khi đọc hoặc làm việc

Sử dụng chế độ bảo vệ mắt (eye comfort mode)

Hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay đều có chế độ "bảo vệ mắt" hoặc "chống ánh sáng xanh". Bật tính năng này khi làm việc ban đêm hoặc sử dụng thiết bị kéo dài có thể giảm tác hại cho mắt.

Tăng cường dinh dưỡng tốt cho mắt

Ngoài các biện pháp bên ngoài, hãy bổ sung thực phẩm giàu vitamin A, C, E, lutein và omega-3 để tăng cường sức khỏe cho đôi mắt. Cà rốt, rau xanh đậm, cá hồi, quả óc chó là những lựa chọn lý tưởng.

Thư giãn mắt bằng các bài tập đơn giản

Bạn có thể thử các bài tập như: Đảo mắt theo vòng tròn, nhìn lên xuống, hoặc nhắm mắt lại và massage nhẹ nhàng quanh hốc mắt. Những động tác này giúp máu lưu thông và giảm áp lực cho mắt.

Nghỉ ngơi hợp lý, tránh sử dụng thiết bị quá lâu liên tục

Không nên ngồi làm việc hay giải trí liên tục hàng giờ liền với máy tính hoặc điện thoại. Hãy dành ít nhất 5-10 phút mỗi giờ để đứng dậy, đi lại, vận động nhẹ nhàng và cho mắt được nghỉ hoàn toàn khỏi màn hình. Việc nghỉ ngơi hợp lý không chỉ giúp mắt thư giãn mà còn cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ căng thẳng thị giác.

Khám mắt định kỳ để kiểm tra thị lực

Đôi khi, mỏi mắt có thể là dấu hiệu của các vấn đề về tật khúc xạ như cận, loạn hay viễn thị. Việc kiểm tra mắt định kỳ giúp phát hiện sớm và điều chỉnh kính phù hợp, tránh tình trạng mắt phải điều tiết quá mức khi sử dụng thiết bị số. Nếu bạn đã có kính, đừng quên kiểm tra lại độ thường xuyên và chọn loại tròng có lớp phủ chống ánh sáng xanh.

Mỏi mắt không phải là điều khó tránh khi sống trong thế giới số, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa và giảm thiểu bằng các thói quen đơn giản, dễ thực hiện. Hãy dành sự quan tâm đúng mực cho đôi mắt – cửa sổ tâm hồn để duy trì sức khỏe thị lực lâu dài.