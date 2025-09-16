Hà Nội

Sống Khỏe

Mang thai lần 4, sản phụ 31 tuổi bị rau cài răng lược từ tuần thứ 13

Rau tiền đạo cài răng lược, đặc biệt trên bệnh nhân có tiền sử mổ đẻ nhiều lần, là một biến chứng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Thúy Nga

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa xử trí y khoa thành công, cứu sống hai mẹ con sản phụ mang thai lần 4 bị rau cài răng lược xuyên bàng quang, dính ổ bụng phức tạp.

Theo đó, Sản phụ T. T. T (31 tuổi) nhập viện khoa Sản bệnh A4 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi thai ở tuần thứ 37. Chị đã trải qua 3 lần sinh mổ và được chẩn đoán rau cài răng lược từ tuần thai thứ 13 tại cơ sở tuyến dưới.

Tại thời điểm tới khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kết quả siêu âm cho thấy bánh rau bám vị trí eo tử cung – đúng vị trí của vết mổ cũ. Hình ảnh ghi nhận bánh rau có nhiều hồ huyết, mất liên tục lớp thanh mạc tử cung trên đoạn dài 73mm, tăng sinh mạch máu nhiều.

Các bác sĩ đưa ra kết luận: Rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược thể xâm lấn, trên nền vết mổ cũ 3 lần, một tình trạng nguy cơ cao, khó khăn nhất trong sản khoa trên thế giới cũng như Việt Nam.

rau-xuyen-bang-quang-9397.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, Trưởng khoa Sản bệnh A4 cùng ê-kíp sản khoa, gây mê hồi sức đã nhanh chóng tiến hành mổ lấy thai. Ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn: Ổ bụng dính phức tạp, tử cung dính chắc vào thành bụng, rau cài răng lược ăn sâu, xuyên qua bàng quang và thành bụng trước, nhiều mạch máu tăng sinh, xoang mạch lớn.

Các bác sĩ tiến hành các kỹ thuật kiểm soát các mạch tăng sinh để hạn chế mất máu, thành công lấy ra một bé gái nặng 2450g chào đời khỏe mạnh, sau đó ê-kíp tiếp tục xử lý phần rau cài bám chặt.

rau-bang-quang-1-8377.jpg
Em bé chào đời an toàn - Ảnh BVCC

Quá trình mổ phát hiện rau đâm xuyên dính vào bàng quang 1,5cm, ê-kíp nhanh chóng khâu phục hồi thành công. Sau phẫu thuật, sản phụ được hồi sức tích cực và chăm sóc hậu phẫu đúng phác đồ, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định, ra viện.

Rau tiền đạo cài răng lược, đặc biệt trên bệnh nhân có tiền sử mổ đẻ nhiều lần là một biến chứng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Việc theo dõi sát tại cơ sở chuyên khoa và can thiệp mổ lấy thai từ tuần thai 34 đến 36 tuần 6 ngày góp phần đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

ThS.BS Trần Xuân Cảnh, Trưởng khoa Sản bệnh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, rau cài răng lược là tai biến sản khoa vô cùng nguy hiểm, không chỉ gây nguy hiểm cho cuộc sinh mà còn đe dọa tính mạng mẹ bầu.

Bởi bình thường bánh nhau sẽ bong ra khỏi thành tử cung sau khi sản phụ sinh em bé. Bánh nhau sau đó được xổ ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi mẹ bầu mắc phải nhau cài răng lược, bánh nhau không thể tự bong khỏi thành tử cung mà bám chặt vào các cơ tử cung, thậm chí xâm lấn sang các cơ quan lân cận.

Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu phẫu… thậm chí gây tử vong ở thai phụ.

"Khi mang thai, nên thăm khám và quản lý thai chặt chẽ, đặc biệt mẹ bầu mang thai nhiều lần, có tiền sử mổ lấy thai cần đi khám thai đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để phát hiện sớm, có biện pháp điều trị kịp thời các biến chứng thai kỳ, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và thai nhi”, ThS.BS Trần Xuân Cảnh khuyên.

Sống Khỏe

Cuộc chiến giành sự sống cho ba mẹ con sản phụ thai nằm trên vết mổ cũ

“Thách thức kép” trong sản khoa, song thai, rau cài răng lược trên vết mổ cũ và cuộc chiến giành sự sống cho ba mẹ con

Nguy cơ đe dọa tính mạng cả mẹ và con

Sản phụ N.T.U.Liên, 36 tuổi, quê ở Thường Tín (Hà Nội), mang thai lần thứ ba với hai lần mổ đẻ trước đó. Sản phụ khám thai tại phòng khám gần nhà cho thấy song thai hai bánh rau có 1 thai bám vết mổ cũ và mắc rau cài răng lược – một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của sản khoa.

Sống Khỏe

Hành trình cam go giữ sự sống cho sản phụ rau cài răng lược

Mẹ bầu có tiền sử sinh mổ lấy thai hoặc mắc phải nhau tiền đạo dễ làm tăng nguy cơ bị rau cài răng lược. Đây là một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm.

Cuộc chiến với tử tử thần để giữ lại sự sống

Chị T mang thai lần thứ tư, với tiền sử ba lần mổ lấy thai trước đó. Ngay từ đầu thai kỳ, chị đã được chẩn đoán mắc rau cài răng lược — một biến chứng sản khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, khi bánh rau cài quá sâu vào cơ tử cung, thậm chí có thể xuyên qua lớp cơ tử cung và lan tới các cơ quan lân cận như bàng quang. Nguy cơ băng huyết sau sinh rất cao, có thể đe dọa đến tính mạng người mẹ và có thể phải cắt tử cung để cầm máu.

Sống Khỏe

Chạy đua từng giây cứu sản phụ 40 tuổi rau cài răng lược

Rau tiền đạo có cài răng lược là một bệnh lý nguy hiểm, có khả năng đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi

Mỗi giây là cuộc chạy đua với thời gian và giới hạn sinh mạng

Sản phụ V.T.M, 40 tuổi, quê ở Việt Trì – Phú Thọ, mang thai lần thứ 4 tiền sử 3 lần mổ đẻ, được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ và đang điều trị bằng insulin mỗi ngày.

