Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Màn cosplay Elastigirl nóng bỏng nhất hành tinh khiến fan choáng

Số hóa

Màn cosplay Elastigirl nóng bỏng nhất hành tinh khiến fan choáng

Nữ cosplayer Kurosakiqi gây bão mạng với bộ ảnh hóa thân Elastigirl gợi cảm, mạnh mẽ và tinh tế đến mức khó tin.

Thiên Trang (TH)
Trong thế giới siêu anh hùng Pixar, Elastigirl luôn là biểu tượng của sự quyến rũ và sức mạnh.
Trong thế giới siêu anh hùng Pixar, Elastigirl luôn là biểu tượng của sự quyến rũ và sức mạnh.
Vì vậy, không dễ để một cosplayer có thể tái hiện được trọn vẹn thần thái của nữ siêu anh hùng này.
Vì vậy, không dễ để một cosplayer có thể tái hiện được trọn vẹn thần thái của nữ siêu anh hùng này.
Thế nhưng Kurosakiqi, nữ coser đến từ châu Á, vừa khiến cộng đồng mạng “phát sốt” với bộ ảnh cosplay Elastigirl tuyệt đẹp.
Thế nhưng Kurosakiqi, nữ coser đến từ châu Á, vừa khiến cộng đồng mạng “phát sốt” với bộ ảnh cosplay Elastigirl tuyệt đẹp.
Trong trang phục đỏ đen bó sát, cô thể hiện thần thái mạnh mẽ xen lẫn nét gợi cảm khó cưỡng.
Trong trang phục đỏ đen bó sát, cô thể hiện thần thái mạnh mẽ xen lẫn nét gợi cảm khó cưỡng.
Từng chi tiết từ ánh sáng, góc máy đến biểu cảm đều được đầu tư kỹ lưỡng, khiến bức ảnh nào cũng trông như bước ra từ phim hoạt hình.
Từng chi tiết từ ánh sáng, góc máy đến biểu cảm đều được đầu tư kỹ lưỡng, khiến bức ảnh nào cũng trông như bước ra từ phim hoạt hình.
Người xem phải thừa nhận: đây là một trong những phiên bản Elastigirl “chuẩn điện ảnh” nhất từng thấy.
Người xem phải thừa nhận: đây là một trong những phiên bản Elastigirl “chuẩn điện ảnh” nhất từng thấy.
Hiện tài khoản Instagram của Kurosakiqi đã có gần 400.000 lượt theo dõi, chứng minh sức hút không nhỏ của cô trong giới cosplay.
Hiện tài khoản Instagram của Kurosakiqi đã có gần 400.000 lượt theo dõi, chứng minh sức hút không nhỏ của cô trong giới cosplay.
Với màn hóa thân đỉnh cao này, Kurosakiqi xứng đáng được xem là “nữ hoàng Elastigirl” của cộng đồng cosplay toàn cầu.
Với màn hóa thân đỉnh cao này, Kurosakiqi xứng đáng được xem là “nữ hoàng Elastigirl” của cộng đồng cosplay toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#cosplay Elastigirl #Kurosakiqi #cosplayer nổi bật #hóa thân siêu anh hùng #ảnh cosplay đẹp #Elastigirl cosplay

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT