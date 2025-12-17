Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Màn cosplay cô thỏ Judy trong Zootopia hút triệu view của hot girl Thái Lan

Cộng đồng trẻ

Màn cosplay cô thỏ Judy trong Zootopia hút triệu view của hot girl Thái Lan

Thường xuyên gây 'bão mạng' với những màn cosplay nóng bỏng, cô nàng Nokia Sutasinee mới đây đã gây chú ý khi hóa thân thành cô thỏ trong Zootopia.

Trầm Phương
Nokia Sutasinee Sirirak, một cái tên đã quá quen thuộc trong cộng đồng mạng Thái Lan, không chỉ nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng quyến rũ mà còn được biết đến qua những màn cosplay nhân vật vô cùng đầu tư và sáng tạo. (Ảnh: IGNV)
Nokia Sutasinee Sirirak, một cái tên đã quá quen thuộc trong cộng đồng mạng Thái Lan, không chỉ nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng quyến rũ mà còn được biết đến qua những màn cosplay nhân vật vô cùng đầu tư và sáng tạo. (Ảnh: IGNV)
Gần đây nhất, cô nàng đã "gây bão" mạng xã hội với màn hóa thân thành cô thỏ cảnh sát Judy Hopps trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney là Zootopia. (Ảnh: IGNV)
Gần đây nhất, cô nàng đã "gây bão" mạng xã hội với màn hóa thân thành cô thỏ cảnh sát Judy Hopps trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney là Zootopia. (Ảnh: IGNV)
Nhân vật Judy Hopps trong Zootopia là một cô thỏ cảnh sát nhỏ bé, nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết. Khác với hình ảnh truyền thống, màn cosplay của Nokia đã mang đến một phiên bản Judy Hopps trưởng thành, phá cách và gợi cảm hơn rất nhiều. (Ảnh: IGNV)
Nhân vật Judy Hopps trong Zootopia là một cô thỏ cảnh sát nhỏ bé, nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết. Khác với hình ảnh truyền thống, màn cosplay của Nokia đã mang đến một phiên bản Judy Hopps trưởng thành, phá cách và gợi cảm hơn rất nhiều. (Ảnh: IGNV)
Nokia Sutasinee đã khéo léo biến tấu bộ đồng phục cảnh sát quen thuộc. Cô diện chiếc áo sơ mi xanh nhạt, kết hợp cùng áo giáp đen được cắt ngắn táo bạo, để lộ vòng eo săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Nokia Sutasinee đã khéo léo biến tấu bộ đồng phục cảnh sát quen thuộc. Cô diện chiếc áo sơ mi xanh nhạt, kết hợp cùng áo giáp đen được cắt ngắn táo bạo, để lộ vòng eo săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy xám xếp ly ngắn và thắt lưng có túi đựng dụng cụ đã tạo nên một tổng thể vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy xám xếp ly ngắn và thắt lưng có túi đựng dụng cụ đã tạo nên một tổng thể vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Không thể thiếu cặp tai thỏ lớn đặc trưng, cùng với găng tay cụt ngón và những chi tiết bảo hộ ở chân, tạo cảm giác mạnh mẽ và đúng chất một nhân vật hành động. (Ảnh: IGNV)
Không thể thiếu cặp tai thỏ lớn đặc trưng, cùng với găng tay cụt ngón và những chi tiết bảo hộ ở chân, tạo cảm giác mạnh mẽ và đúng chất một nhân vật hành động. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, chi tiết cà rốt cài ở thắt lưng là một "signature" không thể nhầm lẫn của Judy Hopps. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, chi tiết cà rốt cài ở thắt lưng là một "signature" không thể nhầm lẫn của Judy Hopps. (Ảnh: IGNV)
Nokia thể hiện thần thái linh hoạt, lúc đáng yêu ngây thơ với đôi mắt to tròn và mái tóc ngắn trẻ trung, lúc lại tỏ ra chuyên nghiệp và sắc sảo như một nữ cảnh sát thực thụ. Cô nàng không ngại khoe trọn đường nét cơ thể một cách tinh tế và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Nokia thể hiện thần thái linh hoạt, lúc đáng yêu ngây thơ với đôi mắt to tròn và mái tóc ngắn trẻ trung, lúc lại tỏ ra chuyên nghiệp và sắc sảo như một nữ cảnh sát thực thụ. Cô nàng không ngại khoe trọn đường nét cơ thể một cách tinh tế và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc nổi bật, vóc dáng chuẩn mực và sự đầu tư nghiêm túc vào trang phục và bối cảnh đã giúp đoạn clip cosplay này của Nokia Sutasinee Sirirak nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên các nền tảng như TikTok, Instagram. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc nổi bật, vóc dáng chuẩn mực và sự đầu tư nghiêm túc vào trang phục và bối cảnh đã giúp đoạn clip cosplay này của Nokia Sutasinee Sirirak nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên các nền tảng như TikTok, Instagram. (Ảnh: IGNV)
Nokia Sutasinee Sirirak là một người mẫu ảnh, KOL và streamer nổi tiếng tại Thái Lan. Cô nàng sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nhờ vào phong cách thời trang năng động, đa dạng và không ngại khoe những đường cong cơ thể "đẹp như tạc tượng" của mình. (Ảnh: IGNV)
Nokia Sutasinee Sirirak là một người mẫu ảnh, KOL và streamer nổi tiếng tại Thái Lan. Cô nàng sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nhờ vào phong cách thời trang năng động, đa dạng và không ngại khoe những đường cong cơ thể "đẹp như tạc tượng" của mình. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#cosplay #Judy Hopps #Zootopia #Nokia Sutasinee #Thái Lan #hot girl

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT