Cộng đồng trẻ

'Hot girl ảnh thẻ' đốn tim với màn khoe lưng trần gợi cảm

Mỗi lần xuất hiện, nàng 'hot girl ảnh thẻ' Lê Lý Lan Hương đều chứng minh sự trưởng thành và lột xác ấn tượng của mình với phong cách thời trang đầy gợi cảm.

Trầm Phương
Lê Lý Lan Hương, cái tên đã quá quen thuộc với biệt danh "hot girl ảnh thẻ" từng gây sốt cộng đồng mạng một thời, gần đây lại khiến người hâm mộ xao xuyến khi khoe loạt ảnh cá nhân với phong cách quyến rũ, trưởng thành hơn. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện chiếc váy hai dây màu đỏ rượu vang với thiết kế vô cùng tinh tế và táo bạo. Phần thân trước xẻ sâu khéo léo khoe vòng một đầy đặn. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn "đốn tim" chính là thiết kế lưng trần với dây buộc mảnh mai, giúp cô nàng khoe trọn tấm lưng thon thả, mịn màng và đường xương quai xanh quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Dù đã 31 tuổi nhưng nhan sắc của Lan Hương vẫn như "học sinh cấp 2", đối lập hoàn toàn với vóc dáng "phụ huynh" nóng bỏng, khiến người hâm mộ không ngừng trầm trồ và dành những lời khen "có cánh". (Ảnh: IGNV)
Nổi lên từ một tấm ảnh thẻ vào khoảng năm 2013-2014, Lan Hương nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn giữ được những nét xinh xắn, gương mặt "baby" không tuổi. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, cô nàng sinh năm 1994 này cho thấy sự "lột xác" ngoạn mục, từ hình tượng ngây thơ, trong sáng ngày nào giờ đã chuyển sang một quý cô gợi cảm, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ thay đổi về phong cách thời trang, Lê Lý Lan Hương ở thời điểm hiện tại cũng đang có một cuộc sống khá viên mãn và tự chủ. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng đã sở hữu cho mình căn nhà riêng từ năm 25 tuổi, thường xuyên đi du lịch đến nhiều địa điểm khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Lan Hương sở hữu kênh cá nhân với lượng người đăng ký lớn, chia sẻ nhiều nội dung về cuộc sống và làm đẹp. (Ảnh: IGNV)
#hot girl #Lê Lý Lan Hương #ảnh thẻ #gợi cảm #phong cách thời trang #lưng trần

