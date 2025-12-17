Hà Nội

Midu thả dáng cực xinh tại thủ đô của Nhật Bản

Cộng đồng trẻ

Midu thả dáng cực xinh tại thủ đô của Nhật Bản

Người đẹp Midu (Đặng Thị Mỹ Dung) mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh thả dáng tại thủ đô Tokyo – Nhật Bản.

Thiên Anh
Trong chuyến dạo phố Tokyo, Midu lựa chọn outfit mang hơi hướng casual hiện đại với gam màu trung tính. Áo len dáng rộng kết hợp cùng chân váy ngắn xếp ly, quần tất đen và boots cổ thấp tạo nên tổng thể năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, thanh lịch.
Phụ kiện tối giản như túi xách vải, kính râm và mũ lông nhẹ nhàng giúp Midu hòa mình trọn vẹn vào không khí mùa lạnh của Tokyo. Phong cách này không quá cầu kỳ nhưng đủ để Midu nổi bật giữa phố xá đông đúc.
Nhan sắc của Midu trong loạt ảnh đời thường tại Nhật Bản tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi. Ở tuổi ngoài 35, cô vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng và thần thái nhẹ nhàng.
Các đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi môi hồng hào cùng mái tóc đen dài buông tự nhiên giúp Midu ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Dù không trang điểm đậm, cô vẫn toát lên khí chất riêng – sự điềm đạm, trí thức và cuốn hút rất đặc trưng.
Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng nhất của showbiz Việt. Bước ra từ vai trò người mẫu ảnh, cô nhanh chóng được chú ý nhờ vẻ đẹp thuần khiết và thành tích học tập ấn tượng.
Sau đó, Midu rẽ hướng sang diễn xuất và để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim như Thiên mệnh anh hùng, Khi ta hai lăm… Hình ảnh của cô trên màn ảnh luôn gắn liền với nét đẹp nhẹ nhàng, sâu lắng.
Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Midu còn được xem là một doanh nhân mát tay. Cô tham gia kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, thời trang và ẩm thực, gặt hái những thành tựu đáng nể.
Song song đó, Midu còn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục khi đảm nhận vai trò giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
Với nền tảng học vấn vững chắc – từng là Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM và đỗ Thủ khoa Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật – Midu được nhiều sinh viên yêu mến, ngưỡng mộ.
Về đời tư, Midu kết hôn vào tháng 6/2024 với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt (sinh năm 1990), con trai Chủ tịch Tập đoàn Nhựa Duy Tân. Cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của cô nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng. Sau khi lập gia đình, Midu vẫn duy trì hình ảnh giản dị, nhẹ nhàng, cân bằng giữa công việc, giảng dạy và những chuyến du lịch thư giãn.
Thiên Anh
Lũng Cú vào mùa hoa anh đào khoác sắc hồng dịu giữa cao nguyên đá, trở thành điểm hẹn du lịch yên bình, hấp dẫn du khách tìm về nơi cực Bắc Tổ quốc.