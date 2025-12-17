Hà Nội

Trang Nemo đu trend 'trạm tỷ' khoe visual cực đỉnh

Cộng đồng trẻ

Trang Nemo đu trend 'trạm tỷ' khoe visual cực đỉnh

Trang Nemo mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi “đu trend trạm tỷ” với loạt hình ảnh khoe visual cực đỉnh.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Trang Nemo lựa chọn set đồ đen chủ đạo gồm bodysuit cổ sâu kết hợp áo khoác dáng dài, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ.
Thiết kế ôm sát giúp Trang Nemo tôn lên vóc dáng thon gọn, đôi chân dài và những đường cong nổi bật. Phụ kiện đi kèm như boots cá tính, dây chuyền ánh kim và chiếc điện thoại cầm tay càng làm tăng vẻ hiện đại, thời thượng.
Dù chỉ là khoảnh khắc đời thường khi xuống phố, Trang Nemo vẫn toát lên phong thái của một người phụ nữ bản lĩnh, quen thuộc với ánh nhìn công chúng.
Nhan sắc của Trang Nemo trong lần xuất hiện này cũng nhận được nhiều bình luận trái chiều nhưng không thể phủ nhận sự nổi bật. Cô sở hữu gương mặt sắc nét, làn da trắng, đôi mắt sâu cùng phong cách trang điểm thiên về tông nude pha sắc lạnh, giúp tổng thể thêm phần cuốn hút.
Kiểu tóc buộc cao gọn gàng, kết hợp mái uốn nhẹ tạo cảm giác vừa cá tính vừa nữ tính, phù hợp với hình ảnh “đu trend trạm tỷ” mà Trang Nemo đang theo đuổi.
Trang Nemo, tên thật Nguyễn Xuân Hương Trang (sinh năm 1992), là một nữ doanh nhân kinh doanh thời trang online có tiếng tại TP.HCM.
Trang Nemo được biết đến rộng rãi qua các nền tảng mạng xã hội nhờ hoạt động livestream bán hàng, phong cách nói chuyện thẳng thắn và cá tính mạnh. Trong giai đoạn cao điểm, cái tên này từng tạo ra sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng kinh doanh online, thu hút lượng người theo dõi đáng kể.
Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, Trang Nemo cũng vướng vào không ít lùm xùm. Đáng chú ý nhất là vụ xô xát xảy ra tại cửa hàng liên quan đến mâu thuẫn trong kinh doanh online, khiến cô bị kết án 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Vụ việc từng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Sau thời gian chấp hành án, Trang Nemo đã mãn hạn tù và được thả vào tháng 9/2024.
Sau khi trở lại đời sống thường nhật, Trang Nemo tiếp tục hoạt động kinh doanh, livestream bán hàng và tương tác với khách hàng trên mạng xã hội. Hình ảnh của cô hiện nay cho thấy sự trở lại khá mạnh mẽ, với phong cách thời trang nổi bật và cách xây dựng hình ảnh cá nhân gây tranh luận nhưng vẫn thu hút sự chú ý.
Việc “đu trend trạm tỷ” lần này không chỉ là cách Trang Nemo bắt nhịp xu hướng mạng xã hội mà còn cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau biến cố. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tên tuổi, không thể phủ nhận rằng Trang Nemo vẫn là cái tên có sức hút, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành đề tài bàn luận.
