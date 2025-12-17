Hà Nội

Sĩ Thanh 'đốt mắt' với loạt ảnh phòng tập gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Sở hữu thân hình chuẩn từng centimet, dù chỉ diện đồ tập nhưng Sĩ Thanh vẫn thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện.

Trầm Phương
Sĩ Thanh, nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách thời trang cá tính và thân hình chuẩn không cần chỉnh, vừa khiến mạng xã hội "nóng" hơn bao giờ hết với loạt ảnh khoe dáng trong phòng tập. (Ảnh: IGNV)
Trong các bức ảnh, Sĩ Thanh đã khéo léo lựa chọn những thiết kế tôn lên đường cong gợi cảm và cơ bụng săn chắc, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào cả việc tập luyện và trang phục. (Ảnh: IGNV)
Ở set đồ đầu tiên, cô nàng lựa chọn jumpsuit ngắn màu đỏ nổi bật, kết hợp cùng áo khoác ngoài trắng và đôi giày thể thao buộc dây độc đáo. (Ảnh: IGNV)
Dù là những bức ảnh selfie hay khoảnh khắc tạo dáng quyến rũ bên cửa sổ, Sĩ Thanh luôn toát lên thần thái tự tin, cuốn hút,. (Ảnh: IGNV)
Ở outfit thứ hai, Sĩ thanh lựa chọn set đồ tập tông màu nâu đất, với áo croptop cùng quần legging ôm sát. (Ảnh: IGNV)
Chất liệu vải co giãn, ôm sát nhưng vẫn tạo sự thoải mái, giúp tôn lên đường cong cơ thể mà không gây khó chịu. Gam màu nâu đất cũng là lựa chọn hoàn hảo, vừa nền nã, thanh lịch, vừa làm bật lên làn da khỏe khoắn của Sĩ Thanh. (Ảnh: IGNV)
Phần cắt xẻ ở lưng khéo léo giúp Sĩ Thanh tôn lên phần lưng trần gợi cảm cùng vòng eo con kiến. (Ảnh: IGNV)
Vóc dáng quyến rũ của Sĩ Thanh nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ như “quá nóng bỏng”, “đẹp không tuổi”, “body cực phẩm”. (Ảnh: IGNV)
Dù không sở hữu chiều cao nổi bật, nhưng chính tỷ lệ cơ thể cân đối cùng phong cách gợi cảm đã giúp cô luôn giúp cô luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. (Ảnh: IGNV)
Để giữ được vóc dáng và đường cong cuốn hút, Sĩ Thanh duy trì thói quen tập luyện thể thao và chế độ ăn uống khoa học để giữ gìn vóc dáng. (Ảnh: IGNV)
