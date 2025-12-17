Hà Nội

Mai Tài Phến làm đạo diễn phim mới do Mỹ Tâm sản xuất

Giải trí

Mai Tài Phến làm đạo diễn phim mới do Mỹ Tâm sản xuất

Sau MV Đừng hỏi em, phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hợp tác trong dự án nghệ thuật mới.

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm cho biết, cô là nhà sản xuất của phim điện ảnh mới mang tên Tài. Đạo diễn phim chính là Mai Tài Phến. Phía Mai Tài Phến cho biết: "Được sống vì điều mình thích, được làm điều mình yêu, được chiến với anh em đồng đội, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây!". Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Mai Tài Phến cảm ơn nhà sản xuất Mỹ Tâm, anh em ê-kíp phim Tài, đối tác, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ anh trên chặng đường mới nhiều thử thách lẫn trải nghiệm tuyệt vời. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Năm 2017, Mai Tài Phến đóng cùng Mỹ Tâm trong MV Đừng hỏi em của nữ ca sĩ. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo VOV, Mỹ Tâm cùng đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh chọn lọc kỹ lưỡng từ danh sách 20 diễn viên nam để tìm ra gương mặt phù hợp đảm nhiệm vai nam chính trong MV Đừng hỏi em. Sau nhiều lần cân nhắc, Mai Tài Phến được chọn để thực hiện những cảnh quay khó, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm diễn xuất và thể hiện tâm lý nhân vật. Ảnh: Người Đưa Tin.
Tháng 1/2019, phim Chị trợ lý của anh có Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ra rạp. Theo Tiền Phong, nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa Khả Doanh (do Mỹ Tâm đóng) và Phúc Nam (Mai Tài Phến đóng). Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Vì cứu cơ ngơi của gia đình gầy dựng, Khả Doanh - phó tổng giám đốc của một công ty sữa phải đi làm trợ lý cho doanh nhân Phúc Nam. Kịch tính của bộ phim được đẩy lên cao kể khi mọi bí mật dần được hé lộ. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở nên thân thiết sau hợp tác trong các dự án nghệ thuật. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Theo Vietnamnet, Mai Tài Phến yêu thích các dự án của Mỹ Tâm nên thường xuyên chia sẻ thông tin trên trang cá nhân. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
"Ai đã theo dõi chị Tâm đều sẽ thấy những show diễn của chị rất cảm xúc, phải nói là đỉnh cao nên mình thích thì mình share thôi. Giống như khi xem một bộ phim hay, Phến cũng giới thiệu với bạn bè thì mình yêu quý chị Tâm, thích những show diễn, những dự án của chị mình share cho mọi người biết. Phến cũng như những fan khác của chị Tâm, fan cuồng luôn cũng được", Mai Tài Phến nói.Ảnh: FB Mai Tài Phến.
