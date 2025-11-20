Mỹ Tâm gây sốt với loạt ảnh nhan sắc thập niên 2000

Hà Nội

Hình ảnh những năm 2000 của Mỹ Tâm khiến fans ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, trong trẻo một thời và vẻ đẹp “không tuổi” của nữ ca sĩ ở hiện tại. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm luôn giữ vững vị trí hàng đầu Vpop. Không sở hữu những đường nét sắc sảo hay cá tính mạnh, thế nhưng nữ ca sĩ lại chinh phục công chúng bằng vẻ đẹp hiền hòa, gần gũi và giàu năng lượng tích cực.
Những hình ảnh thời kỳ đầu sự nghiệp – đặc biệt vào những năm 2000 luôn gợi lại ký ức đẹp trong lòng khán giả.
Ở giai đoạn hoàng kim đó, “họa my tóc nâu” liên tục thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau: khi nhẹ nhàng trong tà áo dài trắng, lúc trẻ trung với mái tóc nâu uốn phồng, lúc lại cá tính.
Dù biến hóa đa dạng, visual của Mỹ Tâm vẫn mang nét trong sáng rất đặc trưng, khiến khán giả lập tức nhận ra giữa vô vàn nghệ sĩ cùng thời.
Thuở mới được chú ý, Mỹ Tâm ghi dấu ấn sâu đậm với tạo hình tóc tém nhuộm highlight khá sành điệu. Thời trang của cô khi này cũng rất bình dị với những thiết kế trơn màu.
Cú chuyển mình qua kiểu tóc nâu dài, ép thẳng giúp Mỹ Tâm thành công xây dựng hình ảnh nữ tính, gợi cảm.
Đỉnh cao sự nghiệp của Mỹ Tâm chắc chắn phải kể đến giai đoạn 2003 - 2004, cùng với sự ra mắt của những siêu hit trong album Yesterday &amp; Now, Mỹ Tâm cũng chuyển hẳn sang màu tóc nâu hợp mốt, biệt danh "Hoạ my tóc nâu" của cô cũng từ ấy mà ra đời.
Cùng với đó, Mỹ Tâm cũng ưu tiên diện những trang phục bó sát làm nổi bật đường cong cuốn hút. Mái tóc nâu vàng cá tính của Mỹ Tâm còn được so sánh với nữ ca sĩ đồng niên Britney Spears.
Giai đoạn 2005 - 2006 Mỹ Tâm lại thử thách bản thân với những kiểu tóc dập xù và xoăn mì mới lạ.
Từ 2008 trở đi khi gắn liền với mái tóc tối màu, xoăn nhẹ và những trang phục trung tính, Mỹ Tâm mới tạo nên dấu ấn cùng phong cách trưởng thành bền vững.
So với hình ảnh cách đây 23 năm, vẻ đẹp hiện tại của Mỹ Tâm không hề thay đổi nhiều. Sự tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và thần thái tràn đầy năng lượng vẫn là “thương hiệu” của cô.
Người hâm mộ khen ngợi ca sĩ thăng hạng nhan sắc, ngày càng mặn mà ở tuổi 42.
