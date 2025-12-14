Đức Phúc - Hòa Minzy hào hứng xem concert của ca sĩ Mỹ Tâm

Hà Nội

Giải trí

Đức Phúc - Erik 'cháy' hết mình khi xem concert của ca sĩ Mỹ Tâm trong khi đó, Hòa Minzy xin 'vía' bán hết vé chương trình từ đàn chị.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Hòa Minzy có mặt trong concert của ca sĩ Mỹ Tâm ở Hà Nội. "﻿Đã quá chị Tâm ơi. Em xin vía bán kết vé của chị nha chị Tâm ơi. Nay đi xem chị xong em rút ra được bao nhiêu ý tưởng cho bản thân ạ, em yêu chị Tâm", Hòa Minzy viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Hòa Minzy.
"﻿Đã quá chị Tâm ơi. Em xin vía bán kết vé của chị nha chị Tâm ơi. Nay đi xem chị xong em rút ra được bao nhiêu ý tưởng cho bản thân ạ, em yêu chị Tâm", Hòa Minzy viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Hòa Minzy xin lỗi Mỹ Tâm khi phải về sớm vì con trai đang đợi ở ngoài. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Hòa Minzy khoe loạt ảnh xem concert của 'hoạ mi tóc nâu'. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Đức Phúc cũng có mặt trong đêm nhạc. Anh là học trò của Mỹ Tâm trong 10 năm qua. Đức Phúc viết trên trang cá nhân: "Hay lắm mọi người ơi. Nãy giờ cô hát gần 3 tiếng rồi và chưa có dấu hiệu dừng". Ảnh: FB Đức Phúc.
Ca sĩ Erik cũng xem concert của Mỹ Tâm vào tối ngày 13/12. Ảnh: VTV.
Phan Mạnh Quỳnh đăng tải hình ảnh Mỹ Tâm trong concert và hết lời khen ngợi đàn chị: "Thật tuyệt vời khi một người nghệ sĩ tài đức vẫn đi mãi trên con đường đam mê đẹp đẽ". Ảnh: FB Phan Mạnh Quỳnh.
Theo Vietnamnet, khi Mỹ Tâm hát bài Nơi mình dừng chân, hình ảnh nữ ca sĩ cùng Mai Tài Phến trong phim Chị trợ lý của anh xuất hiện trên màn hình lớn. Ảnh: Vietnamnet.
Mỹ Tâm hỏi khán giả: "Các bạn thích cái hình đó phải không? Dễ thương mà. Bạn đó có trong phim. Bạn Mai Tài Phến… Yeah, love you''. Sau đó, Mỹ Tâm tếu táo hỏi: ''Bạn ngồi đâu rồi? Hãy giơ cánh tay lên cho Tâm thấy... Rồi, tất cả các bạn đều là người yêu của Tâm’’. Ảnh: VOV.
Chia sẻ loạt ảnh đêm nhạc, Mỹ Tâm viết: "Cô gái đến từ hôm qua - thanh xuân của tất cả chúng ta! Cảm xúc ùa về khi nghe lại những giai điệu quen thuộc!". Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Mỹ Tâm thể hiện ca khúc Giọt sương. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Theo VOV, rapper Đen là khách mời duy nhất của concert. Trong phần giao lưu, Đen quay sang nói với Mỹ Tâm: “Mấy hôm nay có những chuyện không hay về em. Em xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến chị và đêm nhạc”. Mỹ Tâm đáp lại: “Mình sống đúng, làm đúng, thì đâu cần phải lo đúng không. Chúng ta phải nhìn bằng trái tim chứ không chỉ nhìn bằng đôi mắt. Trong cuộc sống, hãy vững tin. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng”. Ảnh: VOV.
