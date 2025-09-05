Hà Nội

Nam diễn viên Tùng Yuki song hành cùng Mỹ Tâm ở nhiều sự kiện

Giải trí

Nam diễn viên Tùng Yuki có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm trong nhiều năm qua. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Gần đây, nam diễn viên Tùng Yuki liên tục xuất hiện bên ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: FB Tùng Yuki.
Nam diễn viên đảm nhận vai trò vệ sĩ của họa mi tóc nâu. Ảnh: FB Tùng Yuki.
Theo Dân Việt, Mỹ Tâm từng chia sẻ về diễn viên Tùng Yuki: “Chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để Mỹ Tâm dựa dẫm, ôm víu vào khi đến những nơi đông người”. Ảnh: FB Tùng Yuki.
Trên trang cá nhân, diễn viên Tùng Yuki đăng tải nhiều hình ảnh bên Mỹ Tâm. Ảnh: FB Tùng Yuki.
Nam diễn viên hỗ trợ họa mi tóc nâu đi xuống sân khấu. Ảnh: FB Tùng Yuki.
Tùng Yuki mang nước uống, chăm sóc Mỹ Tâm trong một chương trình. Ảnh: FB Tùng Yuki.
Theo Znews, Tùng Yuki gắn bó với nghề vệ sĩ, điều hành và quản lý hơn 2.500 nhân viên nhiều năm qua. Bên cạnh đó, ông còn đóng phim: Dốc tình, Bỗng dưng muốn khóc, 39 độ yêu, Thiên đường vắng em. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.
Tùng Yuki đóng vai bố của Lương Mạnh Hải trong Bỗng dưng muốn khóc. Ảnh: Znews.
Nam diễn viên kết hợp với Vy Oanh trong phim Thiên đường vắng em. Ảnh: Znews.
Tùng Yuki tham gia phim Bí mật người thừa kế lên sóng tháng 2/2024. Ảnh: FB Tùng Yuki. ﻿
Tùng Yuki có mối quan hệ thân thiết với diễn viên Huỳnh Anh Tuấn. Ảnh: FB Tùng Yuki.
Đôi bạn thân cùng nấu ăn trước khi Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ vào tháng 7/2025. Ảnh: FB Tùng Yuki.
#ca sĩ Mỹ Tâm #Mỹ Tâm #họa mi tóc nâu #diễn viên Tùng Yuki #Tùng Yuki

