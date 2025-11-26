Mai Sơn thắng lớn tại Tân Đông Hiệp: Cạnh tranh hay "một mình một chợ"?

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn liên tiếp được xướng tên trúng các gói thầu xây lắp tiền tỷ tại UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM).

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 14/11/2025, Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp đã ký Quyết định số 1135/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng (Đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế)" thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng hẻm 70 đường Lê Văn Mầm, hẻm số 48 đường Đỗ Tấn Phong.

Quyết định số 1135/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Khánh, TP HCM ). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.855.188.240 đồng. So với giá gói thầu được duyệt (2.917.507.195 đồng), mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở gói thầu này đạt khoảng 62 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 2,1%, một con số khá khiêm tốn trong bối cảnh đấu thầu qua mạng cần tính cạnh tranh cao.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 ngày sau, vào ngày 18/11/2025, tại Quyết định số 1160 QĐ-UBND cũng do UBND phường Tân Đông Hiệp ban hành, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn tiếp tục được công bố trúng gói thầu thi công công trình "Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân/28; Bùi Thị Xuân/36/1 và Bùi Thị Xuân/36/3/2". Giá trúng thầu lần này là hơn 4,88 tỷ đồng (giá gói thầu hơn 4,98 tỷ đồng), tiếp tục duy trì mức tiết kiệm thấp sát nút.

Quyết định số 1160 QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công công trình "Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân/28; Bùi Thị Xuân/36/1 và Bùi Thị Xuân/36/3/2". Nguồn: MSC

Việc một nhà thầu trúng liên tiếp hai gói thầu xây lắp có giá trị nhiều tỷ đồng tại cùng một chủ đầu tư trong vòng chưa đầy một tuần là tín hiệu đáng mừng về năng lực của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng thu hút sự chú ý của dư luận về quy trình tổ chức và tính cạnh tranh tại các gói thầu này.

Đối thủ "ngã ngựa" vì năng lực: Kịch bản lặp lại?

Đi sâu phân tích Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của gói thầu tại đường Lê Văn Mầm (Quyết định 1135/QĐ-UBND), có thể thấy sự hiện diện của 3 nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn, Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Xây dựng Công Minh và Công ty TNHH Đầu tư HP GROUP.

Tuy nhiên, cuộc đua về giá đã không diễn ra gay cấn như kỳ vọng. Theo báo cáo của Tổ chuyên gia (thuộc Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh), cả hai đối thủ của Mai Sơn đều bị loại ngay ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể:

Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Xây dựng Công Minh: Bị đánh giá là "Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT".

Bị đánh giá là "Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT". Công ty TNHH Đầu tư HP GROUP: Cũng chung số phận khi bị loại với lý do tương tự: "Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT".

Kết quả là, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn trở thành đơn vị duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tài chính, "một mình một ngựa" về đích.

Tương tự, tại gói thầu đường Bùi Thị Xuân (Quyết định 116 QĐ-UBND), kịch bản này lại tái diễn. Bên cạnh Mai Sơn, gói thầu có sự tham gia của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Xây dựng Công Minh và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vân Trúc. Kết quả đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC chỉ rõ: Hợp tác xã Công Minh tiếp tục trượt thầu vì năng lực kinh nghiệm, trong khi Công ty Vân Trúc bị loại vì "không đáp ứng tính hợp lệ của E-HSMT".

Cần giám sát chặt chẽ năng lực thi công thực tế

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Mai Sơn được thành lập từ năm 2009, có mã số doanh nghiệp 3701633373. Trong lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này đã tham gia nhiều gói thầu tại khu vực phía Nam.

Việc các đối thủ liên tục sơ sẩy ở những tiêu chí cơ bản như tính hợp lệ hay năng lực kinh nghiệm đã tạo đà thuận lợi cho Công ty Mai Sơn trúng thầu. Dưới góc độ quản lý vốn đầu tư công, khi tính cạnh tranh bị hạn chế, tỷ lệ tiết kiệm thấp là điều khó tránh khỏi.

Hơn nữa, việc trúng thầu dồn dập trong giai đoạn cuối năm 2025 đặt ra thách thức không nhỏ cho Công ty Mai Sơn về bài toán huy động nguồn lực. Liệu nhà thầu có đảm bảo đủ nhân sự chỉ huy trưởng, kỹ thuật viên và máy móc thiết bị chuyên dụng để triển khai đồng loạt các dự án tại hẻm 70 Lê Văn Mầm và đường Bùi Thị Xuân theo đúng tiến độ cam kết? Đây là vấn đề cần sự giám sát chặt chẽ từ phía Chủ đầu tư là UBND phường Tân Đông Hiệp và các cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Do đó, việc xem xét lại quy trình lập hồ sơ mời thầu, các tiêu chí đánh giá và năng lực thực sự của các nhà thầu tham gia là điều cần thiết để xây dựng một môi trường đấu thầu lành mạnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông.