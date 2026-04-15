Giải trí - Giới trẻ

Mai Ngô sẽ làm nên chuyện ở Miss Supranational 2026?

Rời bỏ danh xưng tân binh, Mai Ngô đem tâm thế "cỗ máy thi đấu" đến Miss Supranational 2026. Liệu kinh nghiệm dày dạn có giúp cô vượt qua dàn đối thủ mạnh?

Thu Cúc

Mới đây, đơn vị nắm bản quyền chính thức công bố Mai Ngô sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Supranational 2026 ở Ba Lan. Phía người đẹp chia sẻ ngắn gọn: “Việt Nam gọi tên Mai Ngô lần nữa. Và Mai trả lời bằng tất cả bản lĩnh của mình”.

Kinh nghiệm dày dặn, sắc vóc nổi bật

Một trong những lợi thế dễ nhận thấy của Mai Ngô là ngoại hình phù hợp với tiêu chí Miss Supranational. Cô cao 1m73, sở hữu số đo ba vòng 86-67-100cm cùng làn da nâu khỏe khoắn, mang đến hình ảnh năng động và giàu năng lượng – yếu tố thường được đánh giá cao tại sân chơi này.

Bên cạnh đó, hơn một thập kỷ hoạt động trong vai trò vũ công, người mẫu và diễn viên giúp Mai Ngô tích lũy nền tảng trình diễn vững vàng. Khả năng làm chủ sân khấu và tạo điểm nhấn trong từng bước di chuyển là lợi thế không phải thí sinh nào cũng có.

Mai Ngô miệt mài thi nhan sắc. Ảnh: FB Mai Ngô.

Nhìn vào hành trình từ Top 12 Asia’s Next Top Model 2016, Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 đến Top 12 Miss Charm 2025, có thể thấy cô luôn duy trì phong độ ổn định, giúp bản thân bước vào cuộc thi với tâm thế chủ động thay vì mất thời gian thích nghi như các tân binh.

Rào cản từ sự quen thuộc và dàn đối thủ sở hữu hồ sơ ấn tượng

Thách thức lớn nhất của Mai Ngô tại Miss Supranational 2026 không nằm ở kỹ năng, mà ở việc cô đã trở nên quá quen thuộc. Trong khi các đấu trường nhan sắc thường ưu ái những gương mặt mới, Mai Ngô lại bước vào cuộc đua với một hồ sơ rực rỡ nhưng thiếu yếu tố bất ngờ.

Chính bề dày thành tích ấy dễ khiến cô bị nhìn nhận như một “cỗ máy đi thi” hơn là một hình mẫu truyền cảm hứng mới. Muốn tiến sâu, Mai Ngô buộc phải chứng minh sự xuất hiện của mình không phải là lối mòn, mà là đẳng cấp của một người làm chủ cuộc chơi.

Áp lực này càng lớn hơn khi dàn đối thủ quốc tế năm nay sở hữu những câu chuyện cá nhân vô cùng ấn tượng. Niamh Taylor đến từ Vương quốc Anh là một chuyên gia marketing từng vượt qua chứng câm lặng chọn lọc để trở thành hoa hậu. Trong khi đó, Nelly Mestre của Tây Ban Nha không chỉ lấn lướt về chiều cao 1m85 mà còn có nền tảng học vấn tốt khi thông thạo 5 ngoại ngữ, là tiếp viên hàng không.

Niamh Taylor (trái) - Nelly Mestre. Ảnh: Miss Supranational

Sự xuất hiện của những ứng viên nặng ký như Silvia Maestre từ Venezuela – một nhà truyền thông sắc sảo, hay Zin Moe Pyae của Myanmar - một người đẹp có 3 năm theo đuổi ngành Vật lý cho thấy Mai Ngô cần một chiến lược làm mới mình thật sự quyết liệt để không bị lấn lướt trên sân khấu quốc tế.

Kỳ vọng tiếp nối hào quang mang tên Kim Duyên

Năm 2022, Kim Duyên từng thành công rực rỡ ở Miss Supranational nhờ sự bùng nổ về kỹ năng và hình thể. Danh hiệu Á hậu 2 của Kim Duyên vô tình tạo nên một áp lực vô hình nhưng cũng là động lực lớn cho các đại diện tiếp theo như Mai Ngô.

Sự kỳ vọng của khán giả quê nhà dành cho Mai Ngô là rất lớn, bởi cô vốn là nhân tố luôn gây bất ngờ nhất khi bị đặt vào thế khó. Miss Supranational 2026 sẽ là nơi để cô khẳng định rằng bản lĩnh và sự kiên trì bền bỉ cuối cùng sẽ được đền đáp bằng một kết quả xứng đáng với vị thế của mình.

Bài liên quan

Nhìn lại hành trình của Mai Ngô trước chung kết Miss Charm 2025

Á hậu Mai Ngô được nhiều khán giả đặt kỳ vọng tiến sâu trong chung kết Miss Charm 2025 vào tối ngày 12/12.

Trước khi đến với Miss Charm 2025, Mai Ngô có kinh nghiệm thi nhan sắc. Cô vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022.
Ngoài kinh nghiệm thi nhan sắc, Mai Ngô còn có lợi thế là đại diện nước chủ nhà khi Miss Charm 2025 diễn ra tại Việt Nam.
Xem chi tiết

Mai Ngô cùng dàn thí sinh Miss Charm 2025 khoe vẻ quyến rũ, lộng lẫy

Ban tổ chức Miss Charm 2025 tung bộ ảnh chân dung của 36 thí sinh cuộc thi. Đại diện Việt Nam năm nay là Á hậu Mai Ngô.

Chụp ảnh chân dung ở Miss Charm 2025, Á hậu Mai Ngô diện chiếc váy dạ hội lấp lánh màu đồng, có thiết kế cổ yếm, xuyên thấu ở phần thân váy, khéo léo khoe đường cong hình thể.
Đại diện Venezuela - Anna Patricia Blanco Flores sở hữu gương mặt sắc sảo, thần thái kiêu sa. Người đẹp diện váy dạ hội đính kết lấp lánh màu bạc, ôm sát, tôn vóc dáng đồng hồ cát.
Xem chi tiết

Mai Ngô khoe vẻ gợi cảm sắc sảo khi nhập cuộc Miss Charm 2025

Trong buổi trao sash ở Miss Charm 2025, đại diện Việt Nam Mai Ngô diện đầm đuôi cá tông đỏ tôn lên đường cong hình thể quyến rũ.

Mai Ngô cùng 38 thí sinh khác của cuộc thi Miss Charm 2025 vừa nhận sash tại Việt Nam. Trong sự kiện, đại diện Việt Nam nổi bật với đầm cúp ngực tông đỏ, được thiết kế theo phom đuôi cá với độ phồng lớn ở chân váy. Ảnh: Miss Charm.
Mai Ngô trang điểm nhấn vào đôi mắt, môi, chọn kiểu tóc dài. Ảnh: Miss Charm.
Xem chi tiết

