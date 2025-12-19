Hà Nội

Video

Mặc con nhỏ khóc thét dưới sàn nhà, chồng nắm đầu đánh vợ dã man

Người phụ nữ sau đó đã phải ôm con bỏ chạy để tránh chồng sau khi bị chồng đánh dã man mặc cho con nhỏ khóc thét giữa nhà gây bức xúc.

Trường Hân t/h

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị chồng hành hung ngay trong nhà, trước sự chứng kiến của con nhỏ, khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ. Theo dữ liệu từ camera an ninh, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 9/12, thông tin trên báo Phụ nữ Thủ đô.

Video: Facebook_Check var Đường phố

Hình ảnh trong clip cho thấy, khi đứa trẻ nằm dưới sàn nhà khóc lớn, người đàn ông bất ngờ lao tới túm áo, giật tóc và liên tiếp đánh vào người vợ. Dù nạn nhân cố gắng né tránh và phản kháng trong hoảng loạn, người này vẫn tiếp tục ra tay một cách hung hãn, bất chấp sự có mặt của con nhỏ.

Sau khi bị hành hung, người phụ nữ vội vàng bế con bỏ chạy ra khỏi nhà để tìm cách thoát thân. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc hiện chưa được xác định, song hành vi bạo lực diễn ra công khai và kéo dài đã khiến nhiều người xem clip không khỏi bàng hoàng.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt ý kiến chỉ trích gay gắt. Nhiều người cho rằng bạo lực gia đình là hành vi không thể dung thứ, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, bảo vệ nạn nhân và xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho tâm lý của đứa trẻ khi phải chứng kiến cảnh bạo hành ngay trong chính ngôi nhà của mình, nơi lẽ ra phải là chốn an toàn nhất.

