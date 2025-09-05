Hà Nội

Video

Clip vợ bị chồng và đôi nam nữ chặn đánh giữa đường

Khi nạn nhân dừng xe thì bị một người phụ nữ đẩy ngã vào bụi cây ven đường rồi lao tới hành hung.

Trường Hân t/h

Ngày 27/8, Công an phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ bị chồng và đôi nam nữ chặn đường, hành hung.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại một phần diễn biến sự việc người phụ nữ bị chồng và nhóm người chặn đánh. Trong đoạn clip, một phụ nữ bị nhóm người chặn lại giữa trời mưa, sau đó lao vào hành hung. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ ngày 24/8.

Được biết, nạn nhân trong vụ việc là chị V.T.H.H., (trú tại tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng).

Camera ghi lại cảnh chị H. bị chồng và nhóm người hành hung.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra sự việc, chị H. điều khiển xe máy đi trên đường Trần Phú (phường B’Lao) thì bất ngờ bị chồng cùng một đôi nam nữ đi trên 2 xe máy, mang theo hung khí, áp sát, chặn đường. Khi chị H. dừng lại thì bị một phụ nữ lao tới xô ngã vào bụi cây rồi đánh đập. Anh Võ Long Hải (chồng của chị H.) cũng lao vào đánh vợ. Khi có người định tới can ngăn thì bị nhóm của ông Hải cầm hung khí đe dọa. Sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút, sau đó nhóm này rời đi.

Chị H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trạng chấn thương phần mềm ở vùng mặt, đầu. Người phụ nữ phải nhập viện theo dõi sức khỏe trong 1 ngày và hiện đã xuất viện về nhà. Chị H. đã trình báo sự việc tới Công an phường B’Lao.

Trên báo Lâm Đồng, nạn nhân cho hay người phụ nữ đánh chị là đồng nghiệp của chồng chị. Trong khoảng 5 phút bị đẩy ngã vào bụi cây ven đường, chị H. đã bị người phụ nữ đấm, đá, cào cấu rất nhiều vào mặt, bụng, hông nên không nhớ hết. Chị cũng cho biết đã bị chồng đá vào bụng 2 cái. Bị đánh, nạn nhân chỉ biết vùng vẫy, la hét mong nhận được được sự giúp đỡ nhưng không ai dám giúp.

Chị H. bị hành hung chấn thương phần mềm ở phần đầu, mặt phải nhập viện theo dõi 1 ngày. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Chị H. bị hành hung chấn thương phần mềm ở phần đầu, mặt phải nhập viện theo dõi 1 ngày. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Đến này, dù đã 4 ngày sau khi bị đánh song tâm lý của chị H. vẫn rất hoảng loạn, lo lắng, bất an. Đang nuôi con nhỏ và rất sợ bị hành hung tiếp nên nạn nhân mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm đối tượng đánh người theo quy định để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình.

Công an phường B’Lao hiện đã mời chị H. và những người liên quan lên làm việc để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

