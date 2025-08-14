Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bảo Khuyên Susan "cháy phố" với phong cách Y2K đầy mê hoặc

Cộng đồng trẻ

Bảo Khuyên Susan "cháy phố" với phong cách Y2K đầy mê hoặc

Hot girl Bảo Khuyên Susan mới đây tiếp tục khẳng định phong cách thời trang biến hóa đa dạng của mình với loạt ảnh mới "cháy phố" trong trang phục đậm chất Y2K.

Trầm Phương
Gây ấn tượng với phong cách thời trang độc đáo, không "đụng hàng", Bảo Khuyên Susan mới đây vừa đăng tải loạt ảnh mới với style Y2K đầy thu hút. (Ảnh: IGNV)
Gây ấn tượng với phong cách thời trang độc đáo, không "đụng hàng", Bảo Khuyên Susan mới đây vừa đăng tải loạt ảnh mới với style Y2K đầy thu hút. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ cuốn hút ánh nhìn bằng vẻ ngoài cá tính, cô nàng còn thể hiện sự am hiểu và khả năng kết hợp trang phục tinh tế, đưa người xem trở về thập niên 2000 đầy hoài niệm nhưng vẫn rất hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ cuốn hút ánh nhìn bằng vẻ ngoài cá tính, cô nàng còn thể hiện sự am hiểu và khả năng kết hợp trang phục tinh tế, đưa người xem trở về thập niên 2000 đầy hoài niệm nhưng vẫn rất hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh này, Bảo Khuyên Susan chọn mái tóc đen dài, thẳng mượt với phần mái bằng đặc trưng của thập niên 2000, tạo nên vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh này, Bảo Khuyên Susan chọn mái tóc đen dài, thẳng mượt với phần mái bằng đặc trưng của thập niên 2000, tạo nên vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt được trang điểm sắc sảo với đôi mắt to tròn, đường eyeliner kéo dài và đôi môi căng mọng, nhấn nhá bằng má hồng đậm – những nét đặc trưng của phong cách trang điểm thời kỳ Y2K. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt được trang điểm sắc sảo với đôi mắt to tròn, đường eyeliner kéo dài và đôi môi căng mọng, nhấn nhá bằng má hồng đậm – những nét đặc trưng của phong cách trang điểm thời kỳ Y2K. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc áo màu bạc sáng bóng với thiết kế cổ yếm và những chi tiết đan dây táo bạo ở phía trước. Chất liệu metallic là một biểu tượng không thể thiếu của phong cách Y2K, gợi nhớ đến kỷ nguyên công nghệ và tương lai. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục chính là chiếc áo màu bạc sáng bóng với thiết kế cổ yếm và những chi tiết đan dây táo bạo ở phía trước. Chất liệu metallic là một biểu tượng không thể thiếu của phong cách Y2K, gợi nhớ đến kỷ nguyên công nghệ và tương lai. (Ảnh: IGNV)
Phần đan dây không chỉ tạo sự gợi cảm vừa phải mà còn tăng thêm vẻ cá tính, "nổi loạn" cho tổng thể. (Ảnh: IGNV)
Phần đan dây không chỉ tạo sự gợi cảm vừa phải mà còn tăng thêm vẻ cá tính, "nổi loạn" cho tổng thể. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này của Bảo Khuyên Susan một lần nữa chứng minh rằng phong cách Y2K vẫn luôn có sức sống mạnh mẽ và khả năng truyền cảm hứng. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này của Bảo Khuyên Susan một lần nữa chứng minh rằng phong cách Y2K vẫn luôn có sức sống mạnh mẽ và khả năng truyền cảm hứng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở một phong cách cố định, Bảo Khuyên Susan còn được biết đến như một "tắc kè hoa" thực thụ của làng thời trang trẻ. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở một phong cách cố định, Bảo Khuyên Susan còn được biết đến như một "tắc kè hoa" thực thụ của làng thời trang trẻ. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên Susan là một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng trong những năm gần đây. Cô nàng được biết đến là một hot girl thế hệ mới, sở hữu vẻ ngoài cuốn hút cùng phong cách cá nhân nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên Susan là một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng trong những năm gần đây. Cô nàng được biết đến là một hot girl thế hệ mới, sở hữu vẻ ngoài cuốn hút cùng phong cách cá nhân nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại cô nàng đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Bảo Khuyên từng theo học ngành Quan hệ công chúng, Đại học Văn Lang. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại cô nàng đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Bảo Khuyên từng theo học ngành Quan hệ công chúng, Đại học Văn Lang. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Bảo Khuyên Susan #phong cách Y2K #thời trang trẻ #hot girl #thời trang 2000 #phong cách cá tính

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT