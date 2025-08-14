Hà Nội

Thời trang đi biển khoe đôi chân dài cực phẩm của "bạn gái HIEUTHUHAI"

Thời trang đi biển của hot girl Tăng Mỹ Hàn - được biết đến với danh xưng "bạn gái HIEUTHUHAI" thiên về tôn vóc dáng, đặc biệt là khoe đôi chân dài cực phẩm.

Trầm Phương
Những ngày hè rực nắng là dịp để các tín đồ thời trang thỏa sức khoe dáng với những bộ cánh đi biển sành điệu. Hè năm nay, "bạn gái của HIEUTHUHAI" - hot girl Tăng Mỹ Hàn khiến netizen xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh du lịch, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng và gu thời trang tinh tế, đặc biệt là đôi chân dài miên man "cực phẩm". (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh gần đây nhất được đăng tải, giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn trên bãi biển, Tăng Mỹ Hàn diện một chiếc váy lụa hai dây màu xanh ngọc nhẹ nhàng. (Ảnh: IGNV)
Chất liệu lụa mềm mại, rũ nhẹ theo từng bước chân, kết hợp cùng chi tiết hở lưng tinh tế, giúp tôn lên đường cong quyến rũ và tấm lưng trần gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Dù thả dáng trên biển hay tự chụp trước gương, Tăng Mỹ Hàn vẫn toát lên vẻ cuốn hút khiến người đối diện không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh khác, cô nàng lựa chọn một chiếc đầm với họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng trên nền vải sáng màu, mang đến vẻ đẹp mong manh, trong trẻo. (Ảnh: IGNV)
Những chiếc váy lụa hai dây này không chỉ giúp cô nàng khoe trọn vóc dáng mảnh mai, mà còn tạo hiệu ứng "hack" chiều cao, làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp. (Ảnh: IGNV)
Dù là những khoảnh khắc tạo dáng đứng nhìn xa xăm hay nhẹ nhàng ngồi trên bãi cát ẩm ướt, Tăng Mỹ Hàn đều toát lên vẻ đẹp cuốn hút, vừa gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh những chiếc đầm dài thướt tha, bạn gái HIEUTHUHAI cũng không ngại khoe eo thon và đôi chân dài với set đồ crop top màu vàng chanh nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Áo crop top tay bồng nhẹ nhàng kết hợp cùng quần shorts cạp cao, tạo nên vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa năng động. Màu sắc tươi sáng của set đồ không chỉ phù hợp với không khí ngày hè mà còn làm tôn lên làn da trắng mịn của cô. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh đi biển này không chỉ khiến người hâm mộ xuýt xoa vì vẻ đẹp cuốn hút mà còn trở thành gợi ý tuyệt vời cho các cô gái đang tìm kiếm trang phục cho kỳ nghỉ sắp tới. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Tăng Mỹ Hàn #thời trang đi biển #chân dài #váy lụa #hot girl #du lịch hè

