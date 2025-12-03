Hà Nội

Lý do hàng trăm công nhân ở Phú Thọ ngừng việc tập thể

Khoảng 400 công nhân một công ty ở Phú Thọ chiều 2/12 đã ngừng việc tập thể để phản đối thái độ của quản lý. Chính quyền địa phương đã vào cuộc ổn định tình hình.

Nguyễn Hinh

Ngày 3/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương đã vào cuộc ổn định tình hình vụ việc khoảng 400 công nhân Công ty TNHH Thiên Diệu ngừng việc tập thể trước đó một ngày. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ nhằm đảm bảo quyền lợi các công nhân.

Vụ ngừng việc tập thể xảy ra khoảng 15h30 ngày 2/12, khoảng 400 công nhân trong tổng số 1.450 lao động của Công ty TNHH Thiên Diệu đã tập trung tại sân công ty, ngừng việc tập thể.

Hành động này của công nhân để phản đối phong cách quản lý của người quản lý công ty, cùng một số vấn đề liên quan đến thời gian làm việc, chế độ phúc lợi và quy định của công ty.

Theo báo cáo của UBND xã Đại Đồng, sự việc không gây xô xát, đập phá hay hành hung.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND xã Đại Đồng phối hợp Công đoàn, lực lượng công an và các cơ quan liên quan xuống hiện trường tổ chức đối thoại, vận động công nhân giữ bình tĩnh và tìm giải pháp chung.

UBND xã đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, công khai quy định xử phạt và phối hợp trao đổi thông tin an ninh trật tự với cơ quan chức năng.

Sau buổi đối thoại, công ty thống nhất thay đổi người chủ quản, điều chỉnh văn bản quy định xử phạt sản phẩm lỗi và đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, cùng các quyền lợi khác cho người lao động. Đến 17h15 cùng ngày, công nhân trở lại làm việc bình thường, an ninh trật tự được bảo đảm.

Công ty TNHH Thiên Diệu bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4/2023, hiện nay công ty có trên 1.450 công nhân; lĩnh vực sản xuất chính là sản xuất giầy, dép. Số lượng lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp là 16 người, quốc tịch Trung Quốc.

