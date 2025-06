Lý do chị em nên ăn dứa trong những ngày “đèn đỏ”

Dứa không chỉ là loại trái cây thơm ngon dễ ăn mà còn là “người bạn đồng hành” hữu ích cho chị em trong những ngày đèn đỏ. Nhiều nghiên cứu và thực tế sử dụng đã chỉ ra rằng, loại quả này mang lại nhiều lợi ích đặc biệt cho sức khỏe phụ nữ nhờ thành phần enzyme và vi chất phong phú.

Dứa – loại quả vàng cho sức khỏe phụ nữ

Còn gọi là thơm, dứa hấp dẫn bởi vị chua ngọt và hương thơm đặc trưng. Ít ai biết rằng, đằng sau lớp vỏ gai góc ấy là một kho tàng dinh dưỡng: vitamin C, vitamin B6, kali, mangan, canxi, phốt-pho, chất xơ và đặc biệt là enzyme bromelain – hoạt chất sinh học có khả năng chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa nội tiết tố và giảm đau hiệu quả.

Theo BSCKII Lê Thị Quyên – nguyên Trưởng khoa Phụ 1, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, dứa có khả năng hỗ trợ rút ngắn ngày hành kinh, làm mềm tử cung và giúp lớp niêm mạc bong ra dễ dàng hơn, nhờ enzyme bromelain có ảnh hưởng nhất định đến hormone estrogen. Ngoài ra, dứa còn giúp cải thiện tâm trạng, tăng sức đề kháng và giảm đau bụng kinh – những vấn đề thường gặp của chị em trong mỗi chu kỳ.

Dưới đây là 5 lý do chị em nên thêm dứa vào chế độ ăn khi đến kỳ kinh nguyệt:

Giảm đau bụng kinh tự nhiên

Bromelain trong dứa có khả năng làm giãn cơ trơn tử cung, từ đó giúp giảm co thắt và đau bụng kinh. So với việc dùng thuốc giảm đau, ăn dứa là một giải pháp an toàn và lành mạnh hơn, không gây tác dụng phụ.

Rút ngắn thời gian hành kinh

Dứa giúp điều hòa nội tiết tố, hỗ trợ làm mềm tử cung và thúc đẩy quá trình bong niêm mạc tử cung. Điều này có thể giúp chu kỳ diễn ra nhanh hơn và kết thúc sớm hơn, giảm cảm giác mệt mỏi kéo dài.

Tăng cường sức đề kháng

Trong kỳ kinh nguyệt, hệ miễn dịch của phụ nữ thường yếu hơn bình thường. Dứa chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và flavonoid, giúp nâng cao khả năng miễn dịch, ngăn ngừa viêm nhiễm và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Cải thiện tâm trạng, giảm cáu gắt

Vitamin B6 trong dứa hỗ trợ ổn định thần kinh, cân bằng serotonin – chất dẫn truyền thần kinh ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhờ đó, chị em sẽ cảm thấy dễ chịu, giảm stress, ít cáu gắt hay mệt mỏi trong những ngày nhạy cảm.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng

Nhiều người gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu trong kỳ kinh nguyệt. Dứa là loại trái cây giúp tiêu hóa tốt nhờ enzyme bromelain thúc đẩy phân giải protein, cải thiện nhu động ruột, giảm tình trạng chướng bụng, táo bón.

Ăn dứa sao cho đúng?

Tuy dứa tốt nhưng không nên ăn quá nhiều. Một vài miếng dứa tươi mỗi ngày, đặc biệt vào thời điểm giữa hoặc gần cuối chu kỳ là vừa đủ. Tránh ăn lúc đói vì acid hữu cơ có thể gây xót dạ dày. Ngoài ra, nên chọn dứa chín tự nhiên, rửa sạch và gọt kỹ để loại bỏ phần mắt dứa – nơi dễ tích tụ vi khuẩn hoặc dư lượng thuốc trừ sâu.