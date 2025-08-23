Hà Nội

Giải trí

Lý do 52Hz không dự chung kết trao giải “Em xinh say hi”

Nữ ca sĩ 52Hz không dự đêm chung kết trao giải Em xinh say hi bởi lẽ gia đình cô có tang sự.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, một fanpage cộng đồng fan của 52Hz có tên FC 52Hz Official vừa chia sẻ thông tin nữ ca sĩ không dự đêm chung kết trao giải Em xinh say hi.

“Thông báo từ FC 52Hz Official. Các bạn thân mến, chúng mình rất tiếc phải chia sẻ rằng, do gia đình có tang sự, 52Hz sẽ không thể góp mặt trong đêm chung kết Em xinh say hi như dự kiến.

Đây chắc chắn là khoảng thời gian đầy mất mát và khó khăn, mong mọi người hãy cùng nhau gửi đến 52Hz thật nhiều yêu thương, sự động viên và lời cầu chúc bình an”, fanpage cộng đồng người hâm mộ 52Hz viết.

Chia sẻ lại bài đăng của fan, 52Hz bày tỏ: “Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức chương trình Em xinh say hi và tất cả khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ 52Hz. Xin chúc mừng chị em thật tỏa sáng trên sân khấu chung kết”.

52hz.png
Chia sẻ của 52Hz. Ảnh chụp màn hình.

Nữ ca sĩ 52Hz tên thật Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1999. Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, 52Hz cho biết, cô thích âm nhạc từ bé nhưng được mẹ định hướng theo nghề giáo viên giống mẹ.

52Hz từng làm công việc văn phòng 8 tiếng sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, sau đó, cô lại theo đuổi âm nhạc. 2 bài hát gắn liền với tên tuổi của 52Hz là Mê cung tình yêu và đợi.

52hzb.jpg
52Hz. Ảnh: FB 52Hz.

Từ ít tên tuổi, 52Hz được chú ý khi ngày càng tỏa sáng ở Em xinh say hi. Theo Znews, 52Hz bùng nổ bắt đầu từ live stage 1. Sau đó, 52Hz được chọn làm đội trưởng cho live stage 2. Nhờ 2 tiết mục ấn tượng, đội 52Hz vượt mặt các đội của Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Miu Lê để giành chiến thắng ở live stage 2.

