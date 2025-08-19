Hà Nội

Phương Ly tỏa sáng trong chung kết Em xinh say hi

Giải trí

Phương Ly - em gái ca sĩ Phương Linh mang đến tiết mục sôi động trong chung kết Em xinh say hi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong tập 13 Em xinh say hi, Phương Ly mang đến ca khúc Vỗ tay. Nữ ca sĩ diện đồ trang phục tông hồng, trang điểm ngọt ngào. Ảnh: FB Phương Ly.
Phương Ly vừa hát vừa nhảy cùng nhiều vũ công. Ảnh: FB Phương Ly.
Ca khúc Vỗ tay có giai điệu, lời bài hát vui tươi. Ảnh: FB Phương Ly.
Màn trình diễn của em gái ca sĩ Phương Linh gây ấn tượng trong chung kết Em xinh say hi. Ảnh: FB Phương Ly.
Theo Znews, đoạn điệp khúc "Vỗ tay, em thân yêu, em giỏi quá đi" có thể sẽ gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: FB Phương Ly.
Về tiết mục Vỗ tay, trên trang cá nhân, Phương Ly tâm sự, mỗi nỗ lực dù là nhỏ bé cũng xứng đáng được trân trọng. "Bạn không bao giờ đơn độc, vì đã có Phương Ly đồng hành cùng bạn. Vỗ tay cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta", cô nói. Ảnh: FB Phương Ly.
Phương Ly không ít lần làm đội trưởng ở Em xinh say hi. Ảnh: FB Phương Ly.
Đội trưởng Phương Ly cùng Châu Bùi, Vũ Thảo My, 52Hz và Orange thể hiện ca khúc ballad Cứ đổ tại cơn mưa. Ảnh: FB Phương Ly.
Em gái Phương Ly đầu tư về trang phục khi thi Em xinh say hi. Theo Tiền Phong, nữ ca sĩ thường xuyên diện đồ hiệu trên sân khấu. Ảnh: Tiền Phong.
Trang phục, phụ kiện hàng hiệu giúp tôn lên vẻ sang trọng của Phương Ly. Ảnh: Tiền Phong.
