Lừa đảo 'chạy' vào đại học, chiếm đoạt hơn 134 triệu đồng

Trương Ngọc Hoàng nhận hơn 134 triệu đồng của bị hại với lời hứa “chạy” vào đại học, nhưng không thực hiện, mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 25/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Ngọc Hoàng (55 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, tháng 5/2023, anh Đ.N.T đến dự đám giỗ nhà nội của bạn gái tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cũ), nay là xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, anh T. gặp Trương Ngọc Hoàng. Sau đó, Hoàng tự giới thiệu đang công tác tại Sở GD-ĐT TPHCM. Lúc này, anh T. cho biết bản thân vừa dự thi vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhưng chưa nhận được kết quả.

Đối tượng Trương Ngọc Hoàng tại cơ quan Công an.

Đến tháng 7/2023, anh T. nhận được kết quả thi nhưng không trúng tuyển do thiếu 2 điểm. Khi đó, anh T. liên hệ ông Hoàng nhờ giúp đỡ để được vào học tại trường này và được đồng ý.

Sau đó, Hoàng nhiều lần yêu cầu anh T. chuyển tiền với lý do đưa cho Hội đồng tuyển sinh và một số cán bộ đang công tác tại trường và Sở GD-ĐT. Do tin tưởng, anh T. đã chuyển cho Hoàng hơn 134 triệu đồng nhưng không nhận được giấy báo trúng tuyển.

Dù nhiều lần hẹn trả lại tiền, nhưng Hoàng không thực hiện. Đến tháng 11/2025, anh T. đến trình báo Công an xã Vĩnh Kim.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã mời Hoàng lên làm việc. Tại đây, Trương Ngọc Hoàng thừa nhận hành vi lừa đảo anh T. để chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xã hội

Khởi tố 'nữ quái' lừa làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Canada

Đối tượng Trần Thị Thân (Hà Tĩnh) đưa thông tin gian dối về việc làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Canada để chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng.

Ngày 22/4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thân (SN 1984, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin ban đầu, dù không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trần Thị Thân vẫn tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV HT Group, đăng tải thông tin tuyển dụng lao động đi Canada trên mạng xã hội.

Xã hội

Cựu cán bộ địa chính Đồng Nai lừa đảo chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng do cựu cán bộ địa chính phường Tam Hoà gây ra.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng do Trần Nguyễn Minh Nguyệt – nguyên cán bộ địa chính, xây dựng UBND phường Tam Hòa (TP Biên Hòa cũ), tỉnh Đồng Nai gây ra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sự tin tưởng của người dân có nhu cầu làm thủ tục đất đai, đối tượng tiếp cận, giới thiệu có khả năng “hỗ trợ” giải quyết hồ sơ. Với hiểu biết pháp luật và quy trình hành chính, Nguyệt tạo lòng tin, sau đó thuyết phục các bị hại ký hợp đồng ủy quyền hoặc giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất với lý do “thuận tiện” xử lý thủ tục.

Xã hội

Tuyên án 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Đây là vụ án có số lượng bị cáo rất đông, hoạt động theo mô hình "doanh nghiệp tội phạm" xuyên biên giới tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò kẹo, Lào).

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người" và "Đánh bạc".

Theo bản cáo trạng, ngày 1/8/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại Hải Phòng) đến tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào, bản thân đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

