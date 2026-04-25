Lừa đảo 'chạy' vào đại học, chiếm đoạt hơn 134 triệu đồng

Trương Ngọc Hoàng nhận hơn 134 triệu đồng của bị hại với lời hứa “chạy” vào đại học, nhưng không thực hiện, mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Ngọc Hoàng (55 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, tháng 5/2023, anh Đ.N.T đến dự đám giỗ nhà nội của bạn gái tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cũ), nay là xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, anh T. gặp Trương Ngọc Hoàng. Sau đó, Hoàng tự giới thiệu đang công tác tại Sở GD-ĐT TPHCM. Lúc này, anh T. cho biết bản thân vừa dự thi vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhưng chưa nhận được kết quả.

Đối tượng Trương Ngọc Hoàng tại cơ quan Công an.

Đến tháng 7/2023, anh T. nhận được kết quả thi nhưng không trúng tuyển do thiếu 2 điểm. Khi đó, anh T. liên hệ ông Hoàng nhờ giúp đỡ để được vào học tại trường này và được đồng ý.

Sau đó, Hoàng nhiều lần yêu cầu anh T. chuyển tiền với lý do đưa cho Hội đồng tuyển sinh và một số cán bộ đang công tác tại trường và Sở GD-ĐT. Do tin tưởng, anh T. đã chuyển cho Hoàng hơn 134 triệu đồng nhưng không nhận được giấy báo trúng tuyển.

Dù nhiều lần hẹn trả lại tiền, nhưng Hoàng không thực hiện. Đến tháng 11/2025, anh T. đến trình báo Công an xã Vĩnh Kim.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã mời Hoàng lên làm việc. Tại đây, Trương Ngọc Hoàng thừa nhận hành vi lừa đảo anh T. để chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.