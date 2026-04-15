Tuyên án 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Đây là vụ án có số lượng bị cáo rất đông, hoạt động theo mô hình "doanh nghiệp tội phạm" xuyên biên giới tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò kẹo, Lào).

Hạo Nhiên

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người" và "Đánh bạc".

Theo bản cáo trạng, ngày 1/8/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại Hải Phòng) đến tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào, bản thân đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, các đối tượng sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam bằng hình thức lừa góp tiền đầu tư kinh doanh trên các trang mạng điện tử “ảo”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Trên cơ sở lời khai của Hoàng Bích Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào tiến hành điều tra, triệt xóa đường dây lừa đảo.

Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, ngoài tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các đối tượng trong đường dây tội phạm này còn thực hiện hành vi “Mua bán người”, “Đánh bạc”; đồng thời bắt thêm một số đối tượng khác có liên quan.

Tại phiên toà, 117 bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau quá trình nghị án, HĐXX tuyên phạt 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm; 63 bị cáo được hưởng án treo và chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương theo quy định.

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng bị lực lượng chức năng triệt phá.

Cụ thể, mức án cao nhất là 19 năm tù được tuyên đối với 2 bị cáo, gồm: Trịnh Văn Phương (SN 1987, trú xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) và Lò Văn Tiết (SN 1995, trú xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên).

Tiếp đó là các bị cáo: Đinh Văn Châu (SN 1997, trú xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên) 15 năm tù; Vi Quỳnh Trang (SN 1996, trú xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An) 14 năm 6 tháng tù; Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng) 13 năm tù...

Ngoài hình phạt tù, HĐXX cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại, nộp án phí theo quy định; đồng thời tịch thu, xử lý các phương tiện được sử dụng vào hành vi phạm tội.

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.