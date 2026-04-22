Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 'nữ quái' lừa làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Canada

Đối tượng Trần Thị Thân (Hà Tĩnh) đưa thông tin gian dối về việc làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Canada để chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 22/4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thân (SN 1984, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin ban đầu, dù không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trần Thị Thân vẫn tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV HT Group, đăng tải thông tin tuyển dụng lao động đi Canada trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thân.

Tin tưởng, chị N.T.K.H (SN 2002, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) liên hệ để được tư vấn. Quá trình tư vấn, Thân đưa ra thông tin gian dối là đã có sẵn đơn hàng tại Canada, mức lương 19 USD/giờ, chi phí trọn gói 28.000 USD và hướng dẫn quy trình nộp tiền theo từng đợt.

Ngay sau đó, chị H đã 2 lần chuyển tổng số tiền hơn 161 triệu đồng vào tài khoản của Thân. Sau khi nhận tiền, Thân không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, chị H đã làm đơn tố giác tới cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Thân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đến nay, đối tượng đã khắc phục, trả lại 130 triệu đồng cho bị hại.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

#lừa đảo #xuất khẩu lao động #Canada #hồ sơ #trần thị thân #bảo vệ người lao động

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

