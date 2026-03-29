Xã hội

Lửa bốc cháy cuồn cuộn trên trụ điện giữa khu dân cư ở TP HCM

Ngọn lửa bùng cháy từ trụ điện rồi nhanh chóng bao trùm khiến người dân một phen khiếp sợ. Cả khu dân cư bị ngắt điện để xử lý sự cố.

Xuân Danh

Khoảng 19h tối nay 29/3, người dân phát hiện lửa bùng lên từ trụ điện trên đường Bình Long (đoạn gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, TP HCM) nên hốt hoảng tháo chạy ra xa khu vực.

Hiện trường vụ cháy

Chỉ vài phút sau lửa bùng lên dữ dội, biến thành “trụ điện lửa”. Thời điểm này, nhiều người đi đường cũng vội tản ra xa khu vực do lo sợ tàn lửa văng trúng. Khu vực này bị ngắt điện khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhiều người đi đường quay đầu tìm hướng khác di chuyển
Nhiều thanh niên dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành

Nhiều thanh niên nhà gần đó dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do khu vực cháy trên cao.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP huy động phương tiện đến hiện trường dập tắt ngọn lửa ngay sau đó. Tại hiện trường, nhiều hệ thống dây cáp, thiết bị bị cháy, hư hại. Đến 20h20, các đơn vị liên quan vẫn đang khắc phục sự cố.

Xã hội

Hồi hộp giây phút Cảnh sát cứu người trong đám cháy

Ngay khi có mặt cảnh sát đã dùng thang giải cứu thanh niên mắc kẹt trên mái của căn nhà cháy, đồng thời hướng dẫn 5 người khác thoát ra ngoài an toàn.

Rạng sáng 29/3, lửa bùng lên tại căn nhà rộng khoảng 350m2 trên Quốc lộ 13 (đối diện bến xe Miền Đông cũ, phường Bình Thạnh, TP HCM).

Hiện trường vụ cháy khiến căn nhà rực lửa.
Xã hội

Kịp thời dập tắt cháy tàu cá tại khu neo đậu Bến Lội – Bình Châu

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra trên tàu cá tại khu neo đậu tránh, trú bão Bến Lội – Bình Châu.

Đồn Biên phòng Bình Châu và các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy trên tàu cá.

Trước đó, vào lúc 1h15 cùng ngày, Đồn Biên phòng Bình Châu nhận tin báo cháy tàu cá mang số hiệu BV-95086-TS, do ông Nguyễn Văn Thắng làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu không có thuyền viên; nguyên nhân ban đầu chưa được xác định.

Xã hội

Cháy lớn ở Khu phố đêm Măng Đen thiêu rụi nhiều hàng quán

Công nhân sửa chữa tại một gian hàng ở Khu phố đêm Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy.

Ngày 27/3, lãnh đạo UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn ở Khu phố đêm Măng Đen, rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Theo đó, vào khoảng 10h40 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một gian hàng trong khu vực Khu phố đêm Măng Đen.

