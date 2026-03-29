Lửa bốc cháy cuồn cuộn trên trụ điện giữa khu dân cư ở TP HCM

Ngọn lửa bùng cháy từ trụ điện rồi nhanh chóng bao trùm khiến người dân một phen khiếp sợ. Cả khu dân cư bị ngắt điện để xử lý sự cố.

Khoảng 19h tối nay 29/3, người dân phát hiện lửa bùng lên từ trụ điện trên đường Bình Long (đoạn gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, TP HCM) nên hốt hoảng tháo chạy ra xa khu vực.

Hiện trường vụ cháy

Chỉ vài phút sau lửa bùng lên dữ dội, biến thành “trụ điện lửa”. Thời điểm này, nhiều người đi đường cũng vội tản ra xa khu vực do lo sợ tàn lửa văng trúng. Khu vực này bị ngắt điện khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhiều người đi đường quay đầu tìm hướng khác di chuyển

Nhiều thanh niên nhà gần đó dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do khu vực cháy trên cao.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP huy động phương tiện đến hiện trường dập tắt ngọn lửa ngay sau đó. Tại hiện trường, nhiều hệ thống dây cáp, thiết bị bị cháy, hư hại. Đến 20h20, các đơn vị liên quan vẫn đang khắc phục sự cố.