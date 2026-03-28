Kịp thời dập tắt cháy tàu cá tại khu neo đậu Bến Lội – Bình Châu

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra trên tàu cá tại khu neo đậu tránh, trú bão Bến Lội – Bình Châu.

Trước đó, vào lúc 1h15 cùng ngày, Đồn Biên phòng Bình Châu nhận tin báo cháy tàu cá mang số hiệu BV-95086-TS, do ông Nguyễn Văn Thắng làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu không có thuyền viên; nguyên nhân ban đầu chưa được xác định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Quản lý cảng cá, lực lượng ngư dân và các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, kịp thời khống chế, không để cháy lan sang các phương tiện lân cận.

Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng sau đó đưa tàu vào cảng để khắc phục, sửa chữa và phục vụ công tác điều tra.

Vụ cháy khiến phần cabin và ngư lưới cụ trên tàu bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 450 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện Đồn Biên phòng Bình Châu đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ cháy và hướng dẫn chủ phương tiện khắc phục hậu quả theo quy định.