Kịp thời dập tắt cháy tàu cá tại khu neo đậu Bến Lội – Bình Châu

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra trên tàu cá tại khu neo đậu tránh, trú bão Bến Lội – Bình Châu.

Theo Mạnh Linh - Quang Anh/Báo Tin tức và Dân tộc
Đồn Biên phòng Bình Châu và các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy trên tàu cá.

Trước đó, vào lúc 1h15 cùng ngày, Đồn Biên phòng Bình Châu nhận tin báo cháy tàu cá mang số hiệu BV-95086-TS, do ông Nguyễn Văn Thắng làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu không có thuyền viên; nguyên nhân ban đầu chưa được xác định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Quản lý cảng cá, lực lượng ngư dân và các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, kịp thời khống chế, không để cháy lan sang các phương tiện lân cận.

Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng sau đó đưa tàu vào cảng để khắc phục, sửa chữa và phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng đưa tàu vào cảng để khắc phục, sửa chữa và phục vụ công tác điều tra.

Vụ cháy khiến phần cabin và ngư lưới cụ trên tàu bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 450 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện Đồn Biên phòng Bình Châu đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ cháy và hướng dẫn chủ phương tiện khắc phục hậu quả theo quy định.

Sóng đánh chìm tàu cá, một ngư dân Quảng Trị mất tích

Trong lúc hành nghề trên biển, tàu cá ngư dân Quảng Trị không may bị sóng đánh chìm, khiến một người mất tích.

Ngày 14/3, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 ứng cứu được một ngư dân khi thuyền đánh cá khai thác hải sản đang trên đường vào bến bị sóng đánh chìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 14/3, chị Hoàng Thị Phượng (trú tại Thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh báo tin tàu đánh cá của gia đình, loại dưới 6m làm nghề thả lưới gần bờ thì bị sóng đánh chìm.

Hải quân cứu hộ 36 ngư dân Quảng Ngãi vào bờ an toàn

Tàu câu mực thứ 2 của ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt trên biển Đông do chết máy từ hôm 6/3 đã được Hải quân Nhân dân Việt Nam ứng cứu đưa vào Cam Ranh an toàn.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, tàu câu mực chở 36 ngư dân ở Quảng Ngãi được tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cứu hộ lai dắt vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

Lúc 9 giờ 30 ngày 11/3, ngư dân Ngô Văn Cần (54 tuổi, ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) thuyền trưởng tàu cá QNg-90459 TS cho biết, tàu cùng 36 ngư dân vừa được tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cứu hộ.

Lật tàu cá ở Quảng Trị, một ngư dân tử vong

Trong quá trình ra khơi, tàu cá của ngư dân Quảng Trị không may bị lật, khiến 7 thuyền viên rơi xuống biển, 1 người tử vong.

Ngày 4/3, thông tin từ Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật tàu cá, khiến 1 ngư dân tử vong tại khu vực cửa biển Nhật Lệ.

Trước đó, vào khoảng 6h18 ngày 4/3, tàu cá mang số hiệu QB 11288 - TS gồm có 7 thuyền viên do ông Đào Duy Sáng (52 tuổi, ở tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) làm chủ tàu, xuất bến tại Trạm biên phòng Nhật Lệ để ra khơi đánh bắt hải sản.

