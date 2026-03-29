Hồi hộp giây phút Cảnh sát cứu người trong đám cháy

Ngay khi có mặt cảnh sát đã dùng thang giải cứu thanh niên mắc kẹt trên mái của căn nhà cháy, đồng thời hướng dẫn 5 người khác thoát ra ngoài an toàn.

Rạng sáng 29/3, lửa bùng lên tại căn nhà rộng khoảng 350m2 trên Quốc lộ 13 (đối diện bến xe Miền Đông cũ, phường Bình Thạnh, TP HCM).

Hiện trường vụ cháy khiến căn nhà rực lửa.

Phát hiện cháy những người trong căn nhà hô hoán, tìm cách thoát thân, nhưng gặp khó do khói đen dày đặc.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP HCM nhanh chóng có mặt lên phương án cứu người.

Tại hiện trường, các chiến sĩ đã dùng thang giải cứu thanh niên bị mắc kẹt trên mái của căn nhà cháy đồng thời hướng dẫn 5 người khác thoát ra ngoài an toàn bằng lối phụ.

Cảnh sát dùng vòi rồng xịt nước, ngăn không cho cháy lan. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Thông tin tại hiện trường, diện tích đám cháy khoảng 20m2, cảnh sát bảo vệ hơn 330m2 còn lại của căn nhà.Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, tuy nhiện một số vật dụng trong nhà bị cháy, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được công an điều tra, làm rõ.

