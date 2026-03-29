Hồi hộp giây phút Cảnh sát cứu người trong đám cháy

Ngay khi có mặt cảnh sát đã dùng thang giải cứu thanh niên mắc kẹt trên mái của căn nhà cháy, đồng thời hướng dẫn 5 người khác thoát ra ngoài an toàn.

Xuân Danh

Rạng sáng 29/3, lửa bùng lên tại căn nhà rộng khoảng 350m2 trên Quốc lộ 13 (đối diện bến xe Miền Đông cũ, phường Bình Thạnh, TP HCM).

Hiện trường vụ cháy khiến căn nhà rực lửa.

Phát hiện cháy những người trong căn nhà hô hoán, tìm cách thoát thân, nhưng gặp khó do khói đen dày đặc.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP HCM nhanh chóng có mặt lên phương án cứu người.

Tại hiện trường, các chiến sĩ đã dùng thang giải cứu thanh niên bị mắc kẹt trên mái của căn nhà cháy đồng thời hướng dẫn 5 người khác thoát ra ngoài an toàn bằng lối phụ.

Cảnh sát dùng vòi rồng xịt nước, ngăn không cho cháy lan. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Cảnh sát giải cứu thanh niên mắc kẹt trên mái căn nhà cháy xuống đất an toàn

Thông tin tại hiện trường, diện tích đám cháy khoảng 20m2, cảnh sát bảo vệ hơn 330m2 còn lại của căn nhà.Vụ hỏa hoạn không gây thương vong, tuy nhiện một số vật dụng trong nhà bị cháy, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời quý độc giả xem video cảnh sát giải cứu thanh niên thoát khỏi đám cháy:

Xã hội

Cháy nhà tại Vĩnh Long làm 2 trẻ tử vong, nguyên nhân chập điện từ sạc xe đạp

Vụ cháy ở Vĩnh Long khiến 2 trẻ nhỏ tử vong do chập điện khi sạc bình xe đạp điện, thiệt hại tài sản lên đến 250 triệu đồng.

Sáng 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, vụ cháy xảy ra tại ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày, làm 2 anh em ruột (12 và 15 tuổi) tử vong và thiệt hại nhiều tài sản.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện từ việc sạc bình xe đạp điện, dẫn đến phát sinh tia lửa và bùng cháy.

Lâm Đồng: Hỏa hoạn trong đêm, hai vợ chồng bỏng nặng

Một vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại căn nhà giữa vườn cà phê khiến hai vợ chồng bị bỏng nặng phải chuyển viện khẩn cấp lên TPHCM để tiếp tục điều trị

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 23h ngày 14/3, căn nhà rộng khoảng 40m² nằm giữa rẫy cà phê tại thôn 9 bất ngờ bốc cháy dữ dội khi vợ chồng anh Nguyễn T (35 tuổi) và chị Ngô Thị Định Tr (31 tuổi, quê Đắk Lắk) đang ngủ bên trong. Do trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà và phát ra tiếng nổ lớn khiến công trình đổ sập.

chay-nha-lam-dong.png
Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh chụp MH
Cảnh sát PCCC Phú Thọ cứu cụ bà 92 tuổi trong vụ cháy nhà ở Việt Trì

Hỏa hoạn bùng phát tại nhà dân ở phường Việt Trì, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt.

Theo tin từ Bộ Công an ngày 6/3, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời giải cứu cụ bà 92 tuổi trong vụ cháy tại nhà dân tại phường Việt Trì.

Theo đó, khoảng 15h49 ngày 5/3, Trung tâm Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo cháy tại nhà bà L.M.N, ở ngõ 29, đường Hùng Quốc Vương, tổ 10, khu Hùng Quốc Vương, phường Việt Trì.

