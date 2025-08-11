Hà Nội

Thế giới

Lũ quét tại Trung Quốc, ít nhất 15 người thiệt mạng

Ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi lũ quét tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc những ngày qua.

An An (Theo THX)

>>> Mời độc giả xem video về trận lũ quét ở Trung Quốc

Nguồn video: Daily Mail

Theo Daily Mail ngày 10/8, lũ quét đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, phá hủy nhiều ngôi nhà, làm hư hại đường sá, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn mất tích.

Đoạn video được quay từ trên cao tại huyện Du Trung, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, phần nào cho thấy mức độ tàn phá của trận lũ này.

Các ngôi làng Maliantan và Xinyaowanshe gần như bị xóa sổ bởi sức mạnh khủng khiếp của dòng nước lũ.

Tờ 24 Brussels đưa tin, nhân chứng mô tả trận lũ "như một đoàn tàu hỏa lao vút qua những ngọn núi".

lu1.png
Lực lượng cứu hộ thiết lập một lối đi tạm thời tại ngôi làng ở huyện Du Trung, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, ngày 8/8/2025. Ảnh: THX.

Khu vực Xinglongshan, nơi được nhiều người đi bộ đường dài và những người đam mê hoạt động ngoài trời ưa chuộng, cũng bị bao phủ bởi lớp bùn dày. Nơi này đã bị cô lập sau khi 5 cây cầu bị phá hủy và hơn 100 km đường không thể đi qua được.

Khoảng 37 ngôi làng chìm trong bóng tối sau khi nhiều đường dây điện bị hư hại. Hơn 2.500 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy do lũ lụt.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc "suốt ngày đêm" để hỗ trợ những cộng đồng bị cô lập, chạy đua với thời gian để tìm người mất tích,...

