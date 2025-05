Long An: Cuộc đua “tam mã” giành gói thầu tại THCS Nguyễn Văn Chiêu

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án trường THCS Nguyễn Văn Chiêu với tổng mức đầu tư hơn 14,947 tỷ đồng; UBND huyện Tân Trụ phê duyệt tại Quyết định 5664/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 sử dụng ngân sách tỉnh, huyện.

Đến ngày 08/05/2025, UBND huyện Tân Trụ đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án tại Quyết định 1699/QĐ-UBND,

Tại gói thầu thi công xây dựng công trình có giá hơn 13,25 tỷ đồng được giao cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khải Đăng mời thầu rộng rãi; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 360 ngày.

E-HSMT của gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Trụ (Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Trụ) phê duyệt ngày 13/05/2025 theo Quyết định E2500204300_2505131658; hoàn thành mở thầu ngày 22/05/2025.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 22/5/2025. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 22/05/2025, gói thầu đã thu hút 3 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ (Công ty Huỳnh Thọ) với giá dự thầu sau giảm hơn 11,56 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Xây dựng và Quảng cáo Công Tâm với giá dự thầu hơn 12,28 tỷ đồng; Công ty TNHH Thái Thịnh với giá dự thầu hơn 12 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ (có địa chỉ tại Phường 4, TP Tân An, Long An) được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 08/07/2014. Trước đó ngày 14/04/2025, công ty được Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Trụ chỉ định thầu gói thầu thuộc dự án Sửa chữa Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo với giá hơn 406 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày.

Ngày 06/03/2025, Ban QLDA ĐTXD huyện Thủ Thừa đã phê duyệt cho Công ty Huỳnh Thọ trúng gói thầu thi công thuộc dự án trường THCS Long Thạnh với giá hơn 2,81 tỷ đồng. Đối thủ Công ty TNHH Thái Thịnh, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Toàn Phú Thịnh bị loại.

Công ty TNHH Thái Thịnh (có địa chỉ tại Phường 4, TP Tân An, Long An), ngày 28/05/2025 được Ban QLDA ĐTXD huyện Cần Giuộc phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án trường MG Hướng Dương với giá hơn 11,47 tỷ đồng.

Các nhà thầu bị loại gói thầu này gồm: Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Đức Khải bị loại với lý do không đáp ứng về kỹ thuật; Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Huỳnh Thọ xếp hạng 3; Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Khánh An – Thiên An bị loại với lý do “nhà thầu không đáp ứng về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công để thực hiện gói thầu”; Công ty TNHH Quốc Anh nhà thầu xếp hạng 2.

Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Xây dựng và Quảng cáo Công Tâm tại Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng chưa ghi nhận trúng thầu tại Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Trụ.