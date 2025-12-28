Phẫu thuật thành công điều trị bệnh Paget vú cho người phụ nữ 63 tuổi

Paget vú là căn bệnh hiếm gặp, thường tiến triển âm thầm, dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh lý ngoài da khác, biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện thành công phẫu thuật điều trị Paget vú mang lại cơ hội được điều trị hiệu quả, triệt căn, cải thiện sức khỏe và kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh.

Bà Vũ T L (63 tuổi, ở phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám trong tình trạng tổn thương loét núm, chảy dịch núm vú trái tăng dần trong thời gian nhưng không đau, không gầy sút cân.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ xác định núm vú trái bị mất núm, loét nhẹ, rỉ ít dịch, hạch ngoại vi không sờ thấy. Kết quả chụp scanner toàn thân cho thấy hình ảnh tăng ngấm thuốc núm vú trái, dày tổ chức kẽ phổi. Sinh thiết và hóa mô miễn dịch ghi nhận tổn thương phù hợp với bệnh lý Paget vú. Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ kết luận chẩn đoán Paget vú núm trái và chỉ định phẫu thuật điều trị.

Phẫu thuật điều trị Paget vú cho bệnh nhân/ Ảnh Bệnh viện Bãi Cháy

Ê-kíp phẫu thuật của Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp - Phó Trưởng phòng Đào tạo – chỉ đạo tuyến và BSCKI Nguyễn Hữu Ứng – Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật cắt tuyến vú trái kết hợp kiểm tra hệ thống hạch nách nhằm loại bỏ triệt để tổn thương và hạn chế nguy cơ di căn.

Quá trình phẫu thuật kiểm tra nhu mô tuyến vú mềm, tổn thương sùi loét khu trú tại vùng núm vú, chưa xâm lấn rộng, phẫu thuật viên đã phẫu tích cắt toàn bộ tuyến vú trái, kiểm tra và vét hạch nách, giúp giảm biến chứng sau mổ cho người bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, đảm bảo diện cắt triệt căn ung thư. Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt.

Paget vú là một loại ung thư vú hiếm gặp, xảy ra ở trên bề mặt của núm vú hoặc quầng vú (xuất hiện vòng tròn màu đen quanh núm vú). Bệnh Paget ở vú không "sản xuất" ra những khối u, song phần lớn người bệnh sẽ bị ung thư vú xâm lấn hoặc ung thư biểu mô không xâm lấn, từ đó gây ra những khối u vú liên quan khác. Paget vú có thể xuất hiện ở cả nam và nữ. Căn bệnh này chiếm tỷ lệ 5% trong số những loại bệnh ung thư vú ở phụ nữ, trong khi con số này chỉ là 0,5% đối với nam giới và thường xuất hiện sau ở giai đoạn mãn kinh, mãn dục.

Siêu âm tuyến vú và hạch nách tầm soát ung thư vú

Paget vú thường gặp ở phụ nữ tuổi trung niên, nguy cơ mắc xảy ra cao hơn ở người có tiền sử bệnh về tuyến vú như u vú lành tính, ung thư vú, phụ nữ có bộ ngực lớn, mô vú dày, từng chiếu xạ vùng ngực. Cùng với đó là các yếu tố làm tăng nguy cơ Paget vú như đột biến gen (đột biến gen ức chế khối u BRCA1 hoặc BRCA2 cũng sẽ khiến tế bào chuyển thành ác tính), di truyền, tiêu thụ rượu bia quá mức.

Bác sĩ CKI Nguyễn Hữu Ứng, khoa Ung Bướu 2- Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Triệu chứng nhận biết Paget vú thường là núm vú phẳng hoặc bị tụt núm; Vùng núm vú bị đau nhức, xuất hiện mảng đỏ hoặc xám, vùng da đóng vảy; Sờ vú thấy có chỗ u lồi lên hoặc núm vú bị loét, tiết dịch vàng hoặc chảy máu. Các tình trạng trên chỉ xuất hiện ở một bên vú.

98% trường hợp bệnh Paget vú gắn liền với ung thư vú. Tuy nhiên do ít gây đau, tiến triển âm thầm, không ít người bệnh chủ quan, nhầm lẫn với các bệnh da liễu như viêm da, chàm, dị ứng... nên tự điều trị bằng thuốc bôi da liễu hoặc trì hoãn việc thăm khám chuyên khoa khiến bệnh Paget vú dễ bị bỏ sót ở giai đoạn sớm. Khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, các tế bào ung thư có thể lan rộng từ núm vú vào nhu mô vú, xâm lấn các cấu trúc xung quanh và di căn hạch nách khiến việc điều trị trở nên phức tạp, đòi hỏi phối hợp nhiều phương pháp và tiên lượng sống giảm rõ rệt”.

Từ thực tế điều trị ca bệnh Paget vú tại Bệnh viện Bãi Cháy, các bác sĩ khuyến cáo người dân không được chủ quan trước bất kỳ tổn thương bất thường nào ở vú, có thể là tình trạng chảy dịch núm vú, rỉ máu, bong vảy hoặc xuất hiện vết loét kéo dài. Dù không gây đau, những biểu hiện này có thể là dấu hiệu sớm của ung thư vú, cần được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.

Việc khám sức khỏe định kỳ giúp sàng lọc, phát hiện sớm bệnh ung thư vú giúp định hướng phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống và thời gian sống người bệnh.