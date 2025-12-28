Tự ý truyền dịch, nam thanh niên nguy kịch vì phù phổi cấp

Bệnh nhân rối loạn hô hấp nặng khi tự truyền dịch sau khi uống rượu, các bác sĩ khuyến cáo không tự ý can thiệp y tế tại nhà.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp suy hô hấp cấp, phù phổi cấp nguy kịch liên quan đến việc tự ý truyền dịch tại nhà. Cụ thể, tối ngày 23/12, bệnh nhân L.V.M (26 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, khó thở dữ dội, miệng trào nhiều bọt hồng.

Theo thông tin từ người nhà, khoảng hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có uống nhiều rượu. Sau đó, do cảm thấy mệt mỏi, bệnh nhân đã tự ý truyền dịch tại nhà. Trong quá trình truyền, bệnh nhân đột ngột xuất hiện khó thở tăng nhanh, tím tái nên được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được ghi nhận tình trạng suy hô hấp nặng, SpO₂ giảm, phổi nhiều ran ẩm hai bên. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy hình ảnh phù phổi cấp. Các bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu như đảm bảo hô hấp, sử dụng thuốc lợi tiểu và hồi sức tích cực.

Sau khi tình trạng ban đầu được kiểm soát, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực kiểm soát hô hấp tuần hoàn, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang được thở máy qua ống nội khí quản, da niêm mạc hồng, tình trạng hô hấp cải thiện, các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định và tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Bệnh nhân L.V.M (26 tuổi) đã qua nguy kịch, hiện được theo dõi chặt chẽ tại khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc/ Ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

Trao đổi về trường hợp này, ThS.BS. Dương Văn Ninh - Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết: “Truyền dịch là một can thiệp y khoa, chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ và cần theo dõi chặt chẽ. Việc tự ý truyền dịch có thể gây nhiều biến chứng như: phản vệ, nhiễm khuẩn huyết, đặc biệt có thể gây quá tải tuần hoàn, dẫn đến phù phổi cấp và suy hô hấp trong thời gian rất ngắn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng”.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý truyền dịch, tiêm thuốc tại nhà, không coi truyền dịch là biện pháp bồi bổ sức khỏe hay giải rượu. Người vừa uống rượu bia có hệ tim mạch và bài tiết đang bị quá tải. Việc truyền thêm dịch rất dễ gây phù phổi cấp, suy tim cấp. Tự ý truyền dịch còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm như: sốc phản vệ, tắc mạch do khí, nhiễm trùng máu... với tỷ lệ tử vong cực cao nếu không có thiết bị cấp cứu tại chỗ.

Thay vì truyền dịch, người dân nên bổ sung nước và điện giải bằng đường uống như uống Oresol, nước trái cây hoặc ăn cháo loãng. Khi có các biểu hiện bất thường như mệt mỏi nhiều, khó thở, tức ngực, tím tái hoặc sau khi sử dụng rượu bia, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.