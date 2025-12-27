Hà Nội

Sống Khỏe

Trẻ 14 tuổi ngộ độc paracetamol, cảnh báo nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc

Một nữ sinh 14 tuổi nhập viện sau uống quá liều paracetamol, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc đúng cách để tránh nguy hiểm.

Bình Nguyên

Theo báo Dân Việt, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, vừa qua, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc của Trung tâm vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 14 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải sau khi uống quá liều thuốc giảm đau paracetamol.

Theo lời người nhà kể, bệnh nhân bị đau đầu nên tự uống 3 viên paracetamol 500mg, vì đau đầu không thuyên giảm nên tiếp tục uống thêm 5 viên paracetamol 500mg nữa.

Người nhà tá hỏa khi phát hiện bệnh nhân uống gần hết 1 vỉ thuốc paracetamol 500mg trong khoảng thời gian ngắn nên lập tức đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê khám và điều trị.

Qua hỏi bệnh, thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán: quá liều paracetamol và đã tiến hành điều trị theo phác đồ. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.

Đây không phải là trường hợp hiếm bị ngộ độc paracetamol, trước đó, nhiều bệnh viện tại các địa phương cũng đã cấp cứu nhiều trẻ bị ngộ độc.

Việc dùng Paracetamol vượt quá ngưỡng an toàn vẫn có thể gây độc. Ảnh minh họa/Internet
Theo VTV, tính từ đầu năm 2025, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã tiếp nhận 9 bệnh nhi từ 12 đến 15 tuổi bị ngộ độc Paracetamol. Các em nhập viện trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, mệt lả sau khi tự ý uống lượng lớn thuốc mà không nắm được giới hạn an toàn.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch, lợi tiểu và dùng thuốc giải độc đặc hiệu. Nhờ cấp cứu kịp thời, các bệnh nhi đã ổn định, song chuỗi ca liên tiếp là cảnh báo về xu hướng lạm dụng Paracetamol trong cộng đồng.

Theo bác sĩ, khi quá liều, gan bị quá tải, dẫn đến hoại tử tế bào gan. Người bệnh có thể xuất hiện: buồn nôn kéo dài, đau vùng gan, vàng da - vàng mắt, chảy máu chân răng, rối loạn ý thức và hôn mê. Nếu không cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong do suy gan cấp rất cao.

Các lỗi thường gặp gây ngộ độc Paracetamol gồm: tự tính liều không dựa theo cân nặng, uống nhiều loại thuốc cảm cúm chứa trùng lặp Paracetamol, cho trẻ uống quá sớm vì nóng ruột, thuốc để trong tầm với khiến trẻ uống nhầm, thanh thiếu niên uống quá liều do căng thẳng tâm lý...

Một số thanh thiếu niên tìm đến thuốc khi chịu áp lực học tập hoặc biến cố cảm xúc.

Paracetamol là thuốc hạ sốt, giảm đau được dùng phổ biến hằng ngày, hầu như gia đình nào cũng có. Sự quen thuộc khiến nhiều người nhầm tưởng thuốc "lành tính", nhưng Paracetamol có thể gây ngộ độc gan cực kỳ nguy hiểm nếu dùng sai liều, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Để phòng ngừa ngộ độc, phụ huynh cần: Tính liều dựa theo cân nặng; Tránh dùng đồng thời nhiều thuốc chứa Paracetamol; Để thuốc xa tầm với của trẻ; Đưa trẻ đi khám ngay khi nghi ngờ quá liều.

Sống Khỏe

Uống rượu mỗi ngày, người đàn ông phải thay huyết tương, lọc máu

Người đàn ông viêm tụy cấp nặng do lạm dụng rượu, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân P.T.Đ. (47 tuổi, trú phường Cửa Ông, Quảng Ninh) trong tình trạng đau thượng vị dữ dội, đau lan ra sau lưng, bụng chướng và nôn nhiều.

Ông Đ. có tiền sử hai lần viêm tụy cấp, đái tháo đường type 2 nhưng không điều trị, đồng thời lạm dụng rượu với lượng khoảng 500 ml mỗi ngày.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Số ca nhập viện do vỡ ruột thừa gia tăng, bác sĩ cảnh báo

Số ca viêm ruột thừa nhập viện cuối năm tăng cao, nhiều trường hợp muộn, đã vỡ ruột thừa đe dọa tính mạng. Bác sĩ cảnh báo cần chú ý dấu hiệu và đi khám sớm.

Những ngày cuối năm, số ca viêm ruột thừa nhập viện tại Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư (Hưng Yên) có xu hướng tăng. Chỉ trong vài ngày, các bác sĩ đã liên tiếp thực hiện nhiều ca mổ nội soi viêm ruột thừa. Đáng chú ý, một số trường hợp đến bệnh viện muộn khi ruột thừa đã vỡ, mủ tràn ổ bụng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, cuối năm là thời điểm người dân thường bận rộn, sinh hoạt thất thường và ăn uống không điều độ. Điều này khiến nhiều người bỏ qua các dấu hiệu đau bụng ban đầu dẫn đến chẩn đoán muộn. Nhiều trường hợp còn tự dùng thuốc giảm đau, thuốc tiêu hoá hoặc chườm nóng khiến triệu chứng mờ nhạt và bệnh tiến triển nhanh hơn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật nội soi thành công khối u trung thất sát cột sống

Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật nội soi thành công khối u trung thất sát cột sống
cho bệnh nhân 38 tuổi, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật nội soi qua đường ngực thành công cắt bỏ khối u trung thất sau vị trí sát cột sống, xâm lấn màng phổi.

Bệnh nhân Thân V Q (38 tuổi, ở xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện tình trạng khó thở, mệt mỏi, hụt hơi, khó nói, tê tay phải kèm các cơn giật mình vùng thân khi ngủ trong vài tháng nay. Gần đây, triệu chứng đau ngực tăng, thi thoảng giật mình thức giấc nên bệnh nhân đã đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Xem chi tiết

