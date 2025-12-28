Hà Nội

Trẻ 13 tuổi nhập viện vì ngộ độc thuốc diệt chuột Bromadiolone

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa điều trị thành công trẻ ngộ độc Bromadiolone - một loại thuốc chống đông mạnh.

Bình Nguyên

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cứu một trường hợp ngộ độc thuốc diệt chuột đặc biệt nguy hiểm ở trẻ vị thành niên.

Theo BS CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi là em B. N. T. N 13 tuổi, nam, trú ở Vĩnh Long, được chuyển đến bệnh viện điều trị với chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trong 4 ngày trẻ uống thuốc diệt chuột BROMA 0,005% (hoạt chất là Bromadiolone), mỗi ngày uống lượng ít khoảng 1/2 gói. Ngày thứ 5, buổi sáng đang học, em than mệt, tiểu máu, không sốt, nhập bệnh được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột – rối loạn đông máu, sơ cứu rửa dạ dày, cho uống than hoạt, chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Người nhà có mang theo túi thuốc có thành phần hóa học Bromadiolone là một loại thuốc chống đông mạnh thuộc nhóm siêu warfarin – thuốc kháng đông chống vitamin K.

Thuốc diệt chuột là một chất hóa học không mùi, rất độc. Ảnh minh họa/Internet

Tại đây, trẻ được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày, cho uống than hoạt, xét nghiệm chức năng đông máu mỗi ngày, cho thấy tình trạng rối loạn đông máu diễn tiến nặng dần (tỷ lệ phức bộ các yếu tố đông máu giảm < 20%, INR > 3.5), nên trẻ được cho uống vitamin K1 liều cao 20mg mỗi 6 giờ liên tục trong 3 ngày. Trẻ bớt tiểu máu.

Dự kiến điều trị ít nhất 3 – 4 tuần tình trạng trẻ mới ổn định dần, không còn biểu hiện xuất huyết trên lâm sàng, xét nghiệm chức năng gan và đông máu về gần bình thường. Trẻ còn được tiếp tục điều trị vitamin K1 uống và theo dõi thêm ít nhất 5 ngày sau khi ngưng uống vitamin K1 vì Bromadiolone có thể tồn tại nhiều tuần, nhiều tháng trong mô cơ thể.

Theo chia sẻ của trẻ, em uống thuốc diệt chuột là do giận mẹ tịch thu điện thoại, nói là học thi xong mới được sử dụng lại. Hiện tại trẻ được khám và tư vấn sức khỏe tinh thần bởi các chuyên gia tâm lý.

Qua trường hợp này, bác sĩ lưu ý phụ huynh cần khéo léo, linh hoạt trong giáo dục trẻ lớn trẻ tuổi vị thành niên, cần gần gũi làm bạn với con để có lời khuyên phù hợp tâm sinh lý của con, dung hòa, “thương lượng” với con trong việc học tập có kết quả tốt và vui chơi, giải trí để cân bằng cho trẻ trong cuộc sống, tránh áp đặt hoặc dùng biện pháp mạnh cấm đoán, tịch thu điện thoại, la mắng dẫn đến trẻ có những hành động nông nổi, nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Bromadiolone là thuốc chống đông thuộc nhóm siêu warfarin, có cơ chế ức chế mạnh vitamin K, gây rối loạn đông máu kéo dài. Ngộ độc thường biểu hiện bằng tiểu máu, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa hoặc xuất huyết nội tạng. Điều trị cần dùng vitamin K1 liều cao, kéo dài nhiều tuần và theo dõi sát ngay cả khi triệu chứng lâm sàng đã cải thiện.

