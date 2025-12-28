[INFOGRAPHIC] Dinh dưỡng cho trẻ em trong giai đoạn phát triển

Tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre trúng thầu liên tiếp các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.
Thịt chim bồ câu được xem là thực phẩm bổ dưỡng nhờ giàu protein, ít béo, giúp phục hồi thể lực, tăng cường trí não và nâng cao sức khỏe toàn diện.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa điều trị thành công trẻ ngộ độc Bromadiolone - một loại thuốc chống đông mạnh.
Việc thực hiện thành công phẫu thuật vi phẫu nối cổ chân đứt lìa, giúp bệnh nhân giữ lại chi thể và cơ hội phục hồi vận động.
Người phụ nữ được chẩn đoán mắc choriocarcinoma tại phổi, một dạng ung thư rất hiếm, cần nhận biết sớm để có phương pháp điều trị phù hợp.
Bệnh nhân 63 tuổi được điều trị hiệu quả bệnh Paget vú, giúp giảm nguy cơ biến chứng, nâng cao cơ hội sống khỏe mạnh dài lâu.
Viêm gân vôi hóa thường gặp ở nữ giới trung niên, gây các cơn đau dữ dội, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.
Bắt đầu ngày mới với đồ uống phù hợp không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn và cải thiện sức khỏe đường ruột.
Bệnh nhân rối loạn hô hấp nặng khi tự truyền dịch sau khi uống rượu, các bác sĩ khuyến cáo không tự ý can thiệp y tế tại nhà.
Một bệnh nhân ở Đồng Nai tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó lạ cắn, do chủ quan không tiêm phòng và không xử lý đúng vết thương.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện hàng trăm kg chân giò đông lạnh không có giấy tờ hợp lệ, xử phạt và tiêu hủy để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ ở Hưng Yên, phát hiện hàng nghìn kg thịt lợn bẩn, mang mầm bệnh, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm.
Lực lượng chức năng Cao Bằng phát hiện và tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không giấy tờ hợp pháp, ngăn chặn hàng lậu trước Tết Nguyên đán.
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 200kg thực phẩm không có nhãn mác hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.
Một nữ sinh 14 tuổi nhập viện sau uống quá liều paracetamol, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc đúng cách để tránh nguy hiểm.
Một bệnh nhân 63 tuổi ở Thái Nguyên mắc bệnh Whitmore nguy hiểm đã được chữa khỏi sau quá trình điều trị tích cực, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán sớm.
Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc, đảm bảo an toàn hàng hóa dịp Tết và lễ hội mùa xuân 2026.
Một người phụ nữ bị bỏng hóa chất khi đổ bột thông cống, phải nhập viện cấp cứu, bác sĩ cảnh báo về sử dụng hóa chất nguy hiểm.
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano - Hộp 1 chai 105g do công thức không đúng hồ sơ.