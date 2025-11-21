Hà Nội

Sống Khỏe

Lọc máu cứu sống cụ bà 88 tuổi rối loạn nhịp tim do tăng Kali máu

Lọc máu cấp cứu có vai trò quyết định trong việc xử trí các biến chứng tim mạch nghiêm trọng do tăng kali máu ở người bệnh suy thận.

Thúy Nga

Tăng Kali máu – mối nguy thầm lặng của người bệnh thận

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp người bệnh L. (88 tuổi) nhập viện trong tình trạng khó thở, lừ đừ, mạch chậm. Xét nghiệm máu ghi nhận nồng độ Kali tăng cao đến 6,3 mmol/L, kèm theo ECG cho thấy nhịp bộ nối chậm còn 40 lần/phút – dấu hiệu báo động nguy cơ rối loạn nhịp tim nghiêm trọng và ngưng tim bất kỳ lúc nào.

Người bệnh có tiền sử suy thận mạn giai đoạn 4–5 nhưng chưa được lọc máu định kỳ. Tình trạng tăng Kali máu lần này là hậu quả tích tụ các chất độc trong cơ thể do thận mất chức năng đào thải.

tang-kali.png
Rối loạn nhịp do tăng Kali máu - Ảnh BVCC

Kali là một khoáng chất cần thiết cho hoạt động điện sinh lý của tim và cơ. Tuy nhiên, ở người bệnh suy thận, nồng độ kali trong máu có thể tăng nhanh chóng và không được bài tiết ra ngoài. Khi Kali > 6 mmol/L, người bệnh có nguy cơ rối loạn nhịp tim, ngưng tim, đột tử, đặc biệt nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo có thể bao gồm: Mệt mỏi, yếu cơ, tê bì, cảm giác hụt hơi, hoặc cảm giác tim đập chậm/loạn nhịp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng cho đến khi biến chứng xảy ra.

tang-kali1.png
Lọc máu giành lại sự sống cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Lọc máu cấp cứu – giải pháp hiệu quả giành lại sự sống

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các biện pháp điều trị nội khoa khẩn cấp bao gồm truyền thuốc lợi tiểu, sử dụng Calci gluconat để ổn định màng tế bào cơ tim, Insulin-glucose và Natri bicarbonat đã được áp dụng.

Tuy nhiên, đáp ứng của người bệnh còn hạn chế và các dấu hiệu bất thường trên điện tâm đồ vẫn tồn tại. Nhận định đây là tình huống kháng trị với điều trị nội khoa và có nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ tại Khoa Hồi sức - Đơn vị Lọc thận, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã nhanh chóng phối hợp hồi sức và tiến hành lọc máu cấp cứu.

Quá trình lọc máu diễn ra trong 2 giờ, sử dụng máy lọc máu hiện đại và dịch lọc chuyên biệt không chứa kali. Người bệnh được đặt catheter tạm thời tại tĩnh mạch đùi và theo dõi sát huyết động trong suốt quá trình điều trị.

Kết quả ấn tượng sau lọc máu: Kali máu giảm từ 6,3 còn 4,7 mmol/L; Nhịp tim phục hồi về nhịp xoang ổn định 68 lần/phút; Người bệnh tỉnh táo, giảm khó thở nhiều, huyết động ổn định.

tang-kali.jpg
Người bệnh tỉnh táo, huyết động ổn định sau hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Trường hợp này đã cho thấy lọc máu cấp cứu là một phương pháp can thiệp hiệu quả và có vai trò quyết định trong việc xử trí các biến chứng tim mạch nghiêm trọng do tăng kali máu ở người bệnh suy thận và là minh chứng cho khả năng phản ứng nhanh, điều trị hiệu quả của Đơn vị Lọc thận tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trong các tình huống nguy cấp liên quan đến rối loạn điện giải, suy thận cấp và suy thận mạn tiến triển.

#tăng Kali máu #suy thận #lọc máu #tim mạch #cứu nguy

