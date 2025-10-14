Trẻ sốt, viêm kết mạc cẩn thận bệnh Kawasaki gây bệnh tim nguy kịch

Các bác sĩ bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, trong năm 2024, bệnh viện đã điều trị thành công cho trên 20 trẻ mắc bệnh Kawasaki.

Bệnh Kawasaki là bệnh sốt có mọc ban cấp tính kèm viêm lan tỏa hệ mạch máu vừa và nhỏ chưa rõ căn nguyên, thường gặp ở nhũ nhi và trẻ dưới 5 tuổi. Biểu hiện và biến chứng hay gặp ở bệnh là viêm tim, phình giãn động mạch vành gây nhồi máu cơ tim và suy động mạch vành (ĐMV) mãn tính về sau.

Biểu hiện lâm sàng hay gặp có giá trị chẩn đoán: Sốt liên tục 5 ngày hoặc hơn; Viêm kết mạc 2 bên; Thay đổi khoang miệng: Môi đỏ sẫm, mọng hoặc rỉ máu; Phù đỏ khoang miệng; Lưỡi đỏ nổi gai, “lưỡi dâu tây” (Strawberry tongue).

Phù đầu chi, đỏ tía gan bàn tay và ban đỏ toàn thân - Ảnh minh họa

Thay đổi đầu chi: Giai đoạn đầu: Phù mu tay, mu chân; Đỏ tía gan bàn tay, bàn chân, Giai đoạn bán cấp: Bong da đầu ngón tay, đầu ngón chân; Ban đỏ đa dạng toàn thân; Sưng hạch góc hàm, >1,5 cm, không hóa mủ.

Các xét nghiệm cần làm: Đa số bệnh nhân có tăng số lượng bạch cầu ngoại biên; Tăng tiểu cầu sau ngày thứ 7 (> 450.000/ mm3); Thiếu máu nhược sắc các mức độ; Phản ứng viêm tăng sớm và kéo dài: Tốc độ lắng máu cao > 40 mm/h; CRP tăng rõ (>30mg/dl). Thay đổi ít gặp hơn: tăng men gan; giảm Albumine huyết thanh (< 3.0gr/dl); Bạch cầu niệu ( > 10 bạch cầu /vi trường).

Điện tâm đồ: có thể gặp loạn nhịp nhanh, block nhĩ thất, giảm điện thế. Siêu âm tim: hình ảnh giãn hay phình động mạch vành hoặc hình ảnh viêm động mạch vành, viêm tim.

Biểu hiện ở lưỡi bệnh nhi - Ảnh BVCC

Điều trị: Dùng Gamma globulin miễn dịch (Immuno Globuline tĩnh mạch – IVIG) là thuốc điều trị ngăn chặn tổn thương động mạch vành. Thời gian chỉ định IVIG cần được chỉ định đúng với tình trạng bệnh của bệnh nhân đề đạt hiệu quả điều trị tốt nhất.

Aspirin: Chống viêm, giảm ngưng tập tiểu cầu.

Thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Đối với trẻ không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể có những biến chứng tim mạch như viêm tim, phình giãn động mạch vành.

Sau điều trị, đối với tất cả bệnh nhân, cần theo dõi ít nhất 6 tháng - 1 năm.