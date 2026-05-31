[GALLERY] Chiếc máy lọc khí khiến hội nuôi mèo mê mẩn vì quá tiện

Dreame FP10 gây chú ý với khả năng tự dọn lông thú, khử mùi mạnh và thiết kế tối ưu riêng cho nhà nuôi chó mèo hiện đại.

Thiên Trang (TH)
Giữa vô số máy lọc không khí trên thị trường, Dreame FP10 đang trở thành cái tên được cộng đồng nuôi chó mèo đặc biệt quan tâm nhờ khả năng tự dọn lông thú ngay bên trong máy, giải quyết đúng “nỗi đau” mà hầu như pet owner nào cũng từng gặp phải sau thời gian dài sử dụng máy lọc khí truyền thống. (Ảnh: Genk)
Không chỉ đóng vai trò làm sạch không khí, Dreame FP10 còn được thiết kế như một món nội thất hiện đại với kiểu dáng tối giản, tông trắng ngà sang trọng cùng hệ thống đèn ambient mềm mại, giúp thiết bị dễ dàng hòa vào không gian sống thay vì tạo cảm giác như một món gia dụng cồng kềnh thông thường.(Ảnh: Genk)
Điểm đặc biệt nhất trên Dreame FP10 nằm ở hệ thống Furcatch tự làm sạch filter, nơi một con lăn microfiber liên tục xoay quanh màng lọc để chủ động gom lông thú, tóc và bụi thô trước khi chúng gây nghẽn bộ lọc HEPA như trên các dòng máy lọc khí thông thường.(Ảnh: Genk)
Toàn bộ lượng lông và rác thô sau đó sẽ được chuyển vào khoang chứa riêng phía sau máy với cơ chế khép kín tương tự robot hút bụi, giúp người dùng chỉ cần tháo hộp chứa ra đổ đi mà không còn phải gỡ từng mảng lông bám dày đặc trên filter như trước đây.(Ảnh: Genk)
Ngoài khả năng xử lý lông thú, Dreame FP10 còn được trang bị hệ thống lọc 6 lớp gồm màng lọc HEPA HyperMatrix, đèn UVC, ion âm và công nghệ khử mùi kép CataFresh giúp giảm đáng kể mùi khay cát, nước tiểu, thức ăn hay mùi cơ thể vật nuôi trong không gian sống hằng ngày.(Ảnh: Genk)
Trong quá trình sử dụng thực tế, máy cho cảm giác hoạt động khá yên tĩnh với độ ồn thấp, đồng thời lượng lông bay lơ lửng trong không khí giảm rõ rệt sau vài ngày sử dụng liên tục, đặc biệt ở những khu vực như sofa, góc nắng hoặc gần nơi chó mèo thường nằm nghỉ.(Ảnh: Genk)
Dreame cũng cho thấy sự thấu hiểu hành vi của thú cưng khi thiết kế mặt trên phẳng như một “trạm quan sát” cho mèo nằm chơi, đồng thời bổ sung phụ kiện cân thú cưng thông minh có thể đồng bộ dữ liệu trực tiếp lên ứng dụng Dreamehome để theo dõi sức khỏe vật nuôi.(Ảnh: Genk)
Dù mức giá khoảng 12 triệu đồng không hề rẻ, Dreame FP10 vẫn được đánh giá là một trong những chiếc máy lọc không khí đáng chú ý nhất hiện nay cho nhà nuôi thú cưng, bởi thiết bị không chỉ làm sạch không khí mà còn mang lại cảm giác “rảnh tay” đúng nghĩa cho hội yêu chó mèo.(Ảnh: Genk)
